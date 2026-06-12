Microstrategy-Aktie: Vom Hype-Hoch zum zähen Ringen im Abwärtstrend

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 103,76 Euro (11. Juni 2026). Damit notiert die Aktie klar über dem 3-Jahres-Tief von 25,29 Euro, aber weit entfernt vom Rekordhoch bei 450,50 Euro. Im langfristigen Kurskorridor bewegt sich der Wert damit im unteren Bereich der Spanne. Charttechnisch ist die frühere Rally-Phase vollständig gebrochen, die aktuelle Notierung spiegelt eher eine nachlaufende Konsolidierung nach einem massiven Hype wider. Kurzfristig pendelt der Kurs seit einigen Wochen in einer breiten Seitwärtszone zwischen grob 100 und 150 Euro, wobei die Verkäufer zuletzt wieder die Oberhand gewonnen haben.

Die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) hat in den vergangenen drei Jahren eine extrem volatile Entwicklung durchlaufen. Ausgehend von Kursen um 25 Euro im Juni 2023 startete zunächst ein solider Aufwärtstrend, der die Notierung schrittweise in den Bereich um 60 Euro zum Jahreswechsel 2023/24 führte. Ab Februar 2024 beschleunigte sich die Rally deutlich, die Kurse explodierten bis zum 3-Jahres-Hoch bei 450,50 Euro am 20. November 2024. Auf diese Übertreibungsphase folgte ab Ende 2024 ein scharfer Abwärtstrend mit mehreren Zwischenerholungen. Seit Anfang 2025 dominiert eine breite Korrekturbewegung, in deren Verlauf die Aktie große Teile der vorherigen Gewinne wieder abgegeben hat und inzwischen in deutlich niedrigeren Kursregionen gehandelt wird.

200-Tage-Linie signalisiert übergeordneten Abwärtstrend

Nach dem steilen Anstieg bis Ende 2024 verlief die 200-Tage-Linie lange Zeit deutlich oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Mit dem sukzessiven Rückgang seit 2025 hat sich der gleitende Durchschnitt inzwischen nach unten gedreht. Der aktuelle Kurs von 103,76 Euro liegt klar unter der 200-Tage-Linie, der prozentuale Abstand ist zweistellig und charttechnisch signifikant. Damit befindet sich die Aktie aus mittelfristiger Sicht in einem etablierten Abwärtstrend. Solange die Notierung nicht nachhaltig über die fallende 200-Tage-Linie zurückkehrt, bleibt die technische Großwetterlage belastet und Erholungen sind vorerst als Gegenbewegungen innerhalb eines Bärenmarktes zu werten.

Zentrale Unterstützungen und Widerstände im Blick

Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 100 Euro eine kurzfristig wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die zuletzt im Juni 2026 mehrfach angelaufen wurde. Darunter wäre erst im Bereich um 90 Euro die nächste markante Auffanglinie zu finden. Weitere Zwischenunterstützungen lassen sich im Band zwischen 110 und 125 Euro ausmachen, wo der Kurs in den vergangenen Monaten wiederholt gedreht hat. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich 140 bis 150 Euro auf einen hartnäckigen Widerstand, der seit Ende 2025 mehrfach nicht überwunden werden konnte. Darüber rücken die Zonen um 160 bis 170 Euro sowie mittelfristig der Bereich um 200 Euro in den Fokus. Im großen Bild stellt der Bereich 300 bis 330 Euro eine übergeordnete Widerstandsregion dar, an der frühere Erholungsversuche im Jahr 2025 scheiterten und die den Beginn des aktuellen Abwärtstrends markiert.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.