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    Crash oder Rallye

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    So wird sich Bitcoin laut Experten bis Ende 2026 entwickeln

    Seit dem Allzeithoch im Oktober ist Bitcoin brutal abgestürzt. Ist der Krypto-Traum vorbei oder bietet sich jetzt die perfekte Einstiegschance? Ein Blick auf die Fakten und Gefahren.

    Für Sie zusammengefasst
    Crash oder Rallye - So wird sich Bitcoin laut Experten bis Ende 2026 entwickeln
    Foto: DALL-E

    Der Krypto-Markt zeigt im Juni 2026 einmal mehr sein extremes Gesicht. Wer im Oktober 2025 beim historischen Rekordhoch von Bitcoin über 125.000 US-Dollar eingestiegen ist, blickt heute auf tiefrote Zahlen: Der Kurs hat sich seither fast halbiert und pendelt aktuell im Bereich von 60.000 bis 65.000 US-Dollar.

    Besonders bitter für Späteinsteiger: Allein seit Beginn des Jahres 2026 hat Bitcoin rund 28 Prozent an Wert verloren. Doch wie geht es nach dieser heftigen Korrektur weiter? Analysten und Ökonomen skizzieren im Wesentlichen drei Pfade für die Zukunft.

    Die drei Zukunftsszenarien

    1. Das negative Szenario: Der Krypto-Winter kehrt zurück

    Historische Zyklen zeigen, dass auf extreme Übertreibungsphasen oft Krypto-Winter folgen, bei denen die Kurse um bis zu 80 Prozent einbrechen. Sollte dieses Muster intakt sein, könnte die aktuelle Korrektur erst die halbe Miete sein. Pessimistische Analysten sehen den endgültigen Boden in diesem Fall erst bei 25.000 bis 40.000 US-Dollar, gefolgt von einer jahrelangen Seitwärtsphase.

    2. Das neutrale Szenario: Stabilisierung dank Großinvestoren

    Die Landschaft hat sich verändert: Durch den Erfolg von Bitcoin-ETFs halten institutionelle Schwergewichte mittlerweile rund 6 Prozent des gesamten Angebots. Dieses "smarte Geld" könnte wie ein Stoßdämpfer wirken. In diesem Szenario fängt sich der Kurs auf dem aktuellen Niveau, verteidigt die Unterstützungen und verbleibt in einer volatilen Range, um Fundamente für die Zukunft zu bauen.

    3. Das bullishe Szenario: Nur eine gesunde Korrektur

    Optimisten wie Cathie Wood (Ark Invest) verweisen auf die fundamentale Verknappung. Seit dem Halving im April 2024 ist die Inflationsrate von Bitcoin niedriger als die von Gold. Für Bullen ist der aktuelle Rücksetzer nichts weiter als eine überfällige Bereinigung des Marktes. Sie erwarten, dass die globale Adaption den Kurs in Richtung 2027/2028 wieder über das alte Allzeithoch bis auf 150.000 US-Dollar und höher treiben wird.

    Die existenziellen Gefahren: Was könnte Bitcoin zerstören?

    Dass Bitcoin komplett wertlos wird (das sogenannte "Zero"-Szenario), gilt angesichts einer Marktkapitalisierung von über 1,2 Billionen US-Dollar als extrem unwahrscheinlich. Dennoch gibt es ernstzunehmende, strukturelle Bedrohungen:

    • Das Quanten-Risiko: Zukünftige Quantencomputer könnten theoretisch die kryptografische Verschlüsselung des Netzwerks knacken. Das Bitcoin-Netzwerk muss rechtzeitig auf quantensichere Algorithmen upgraden, bevor diese Technologie Marktreife erlangt.
    • Fehler im Code: Bitcoin basiert auf Open-Source-Code. Sollte der Entwickler-Community bei einem wichtigen Update ein katastrophaler Programmierfehler unterlaufen, könnte das Vertrauen über Nacht kollabieren.
    • Bessere Alternative: Es besteht immer das Restrisiko, dass eine neue, technologisch weit überlegene Kryptowährung auftaucht, die Bitcoin den Rang als primärer digitaler Wertspeicher ablauft. Dass ein anderer Coin Bitcoin als "digitales Gold" ablöst, ist allerdings unwahrscheinlich, da Bitcoin den unschlagbaren "First-Mover-Vorteil" und das größte Vertrauen genießt.

     

    Bitcoin hat sich in den vergangenen 17 Jahren als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen und die "Todesmeldungen" der Kritiker (wovon es Hunderte gibt) stets überlebt. Ihn im Zuge eines diversifizierten Portfolios als eigene, hochspekulative Anlageklasse beizumischen, ist für risikoaffine Anleger auch nach dem jüngsten Kurssturz eine rationale Überlegung – solange man mit den heftigen Preisschwankungen schlafen kann.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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