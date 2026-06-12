Stadt und Reederei schließen Minderheitsaktionäre der HHLA aus
- Hamburg und MSC führen HHLA künftig allein kontrolliert
- Minderheitsaktionäre erhalten 21,16 Euro je Aktie
- Eintrag ins Handelsregister macht Squeeze-out wirksam
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Stadt Hamburg und die Schweizer Containerreederei MSC führen den Hafenlogistiker HHLA künftig allein. Die Hauptaktionäre haben am Donnerstag auf der ordentlichen Hauptversammlung den Ausschluss der Minderheitsaktionäre beschlossen, wie die HHLA in der Nacht zu Freitag mitteilte. Entschädigt werden die Anleger mit 21,16 Euro je Aktie. Der sogenannte Squeeze-out wird mit Eintrag ins Handelsregister wirksam.
Der Verein Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre hatte in einem Gegenantrag kritisiert, dass MSC seinen Einfluss ausweite. "Die Gefahr einer zunehmenden Machtverschiebung zugunsten eines privaten globalen Schifffahrtskonzerns und zulasten von Transparenz, Mitbestimmung und öffentlicher Kontrolle ist erheblich gewachsen", hieß es in dem Antrag.
MSC bot zuvor 16,75 Euro je Aktie
Die Stadt und die Reederei hielten über die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft bereits mehr als 95 Prozent der zum Börsenhandel zugelassenen HHLA-Aktien. Ein solcher Anteil ist nach dem Aktienrecht nötig, um den Ausschluss der Minderheitsaktionäre beschließen zu können.
Die nach Transportvolumen weltgrößte Containerreederei MSC ist im November 2024 bei der HHLA eingestiegen. Der Einstieg war umstritten und löste Proteste von Gewerkschaftern aus. Abgemacht ist, dass die Stadt mit 50,1 Prozent der Anteile die Mehrheit an dem Konzern, der Containerterminals in Hamburg und im Ausland betreibt, halten wird.
2023 hatte MSC über eine Tochtergesellschaft angeboten, Aktionären 16,75 Euro je Aktie zu zahlen. Die Abfindung fällt um mehr als ein Viertel höher aus./lkm/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie
Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 21,80 auf Tradegate (12. Juni 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um +1,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,58 Mrd..
Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hamburger Hafen und Logistik - A0S848 - DE000A0S8488
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hamburger Hafen und Logistik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Allerdings ist ein gewisses Überraschungspotenzial hier durchaus gegeben. Ich sehe den Standort Hamburg und die Beteiligung der Stadt nicht als Nachteil für die Abfindung. Eher im Gegenteil. Daher will ich hier unbedingt dabei sein und würde bei Schwäche auch nochmal die Hand aufhalten. Viel Erfolg Alle!