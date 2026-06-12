Kursgewinne - Hoffnung auf Iran-Einigung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Die gesunkenen Ölpreise stützten die Anleihen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 126,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,96 Prozent.

Der Bund-Future hatte bereits am Donnerstagabend zugelegt. Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran belastet die Ölpreise. Eine nachhaltige Einigung könnte die Inflationsgefahren dämpfen, was die Anleihekurse stützt.