TKMS - Aktie zeigt Schwäche - 12.06.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten TKMS Aktionäre einen Verlust von -16,60 % hinnehmen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von -3,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,19 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um -1,83 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TKMS um +13,02 % gewonnen.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,83 % 1 Monat +0,94 % 3 Monate -16,60 % 1 Jahr -21,58 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 12.06.2026, 10:53 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,57 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,98 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,79 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,13 %.

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.