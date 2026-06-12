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TKMS - Aktie zeigt Schwäche - 12.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die TKMS Aktie bisher Verluste von -3,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.
TKMS Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 12.06.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von -3,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,19 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten TKMS Aktionäre einen Verlust von -16,60 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um -1,83 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TKMS um +13,02 % gewonnen.
TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,83 %
|1 Monat
|+0,94 %
|3 Monate
|-16,60 %
|1 Jahr
|-21,58 %
Informationen zur TKMS Aktie
Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,57 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 12.06. - ATX stark +2,40 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.
BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,98 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,79 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,13 %.
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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.