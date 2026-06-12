1.000.000.000 Nutzer: ChatGPT entfacht die Börsen-Fantasie

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens stieg die Nutzerzahl im Jahresvergleich um 62 Prozent. Seit dem Start im November 2022 erreichte ChatGPT diesen Meilenstein schneller als fast jede andere Anwendung. Nur Google Maps war laut Sensor Tower noch schneller.

ChatGPT hat im Mai nach Schätzungen von Sensor Tower erstmals 1 Milliarde monatliche Nutzer erreicht. Damit zählt die Anwendung von OpenAI zu den am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen der Welt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Erfolg zeigt, wie stark Verbraucher Künstliche Intelligenz (KI) inzwischen nutzen. Abe Yousef von Sensor Tower sagte gegenüber CNBC, die negative Stimmung gegenüber KI nehme zwar zu. Gleichzeitig würden Verbraucher diese Plattformen aber immer häufiger nutzen und sich stärker auf sie verlassen.

Wettbewerb wächst rasant

Zu den wichtigsten Rivalen zählen Gemini von Google, Claude von Anthropic sowie Doubao und Dola von ByteDance. Laut Sensor Tower steigerte Claude seine Nutzerzahl im Jahresvergleich um 640 Prozent. Meta AI kam sogar auf ein Plus von 973 Prozent.

Zudem rückt ein Börsengang von OpenAI näher. The Information berichtete, Vorstandschef Sam Altman rechne innerhalb des nächsten Jahres mit dem Schritt an die Börse. OpenAI hatte zuvor bestätigt, vertraulich Unterlagen für einen Börsengang in den Vereinigten Staaten eingereicht zu haben.

Konkrete Angaben zu Volumen, Bedingungen oder Zeitplan machte das Unternehmen nicht. OpenAI erklärte sinngemäß, dass ein Börsengang noch dauern könne, weil einige Schritte als privates Unternehmen leichter umzusetzen seien.

Reuters hatte zuvor berichtet, OpenAI könne bei einem Börsengang, der bereits im September möglich wäre, eine Bewertung von bis zu 1 Billion US-Dollar anstreben.

Altman soll laut The Information auch technologische Fortschritte als Faktor genannt haben. Sollte OpenAI bei der sogenannten rekursiven Selbstverbesserung vorankommen, könnte das den Druck für einen schnellen Börsengang verringern. Dabei geht es um Systeme, die selbst neue KI entwickeln können.

Für Anleger bleibt OpenAI damit eines der spannendsten Unternehmen im KI-Boom. Die Nutzerzahlen steigen rasant. Der Börsengang rückt näher. Doch der genaue Zeitpunkt bleibt offen.

Autorin: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 498,1EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.





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