Deutsche Lufthansa Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 12.06.2026

Die Deutsche Lufthansa Aktie notiert aktuell bei 8,5960€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,12 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,3400 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Lufthansa Aktie. Nach einem Plus von +2,92 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 8,5960€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Deutsche Lufthansa investiert war, konnte einen Gewinn von +4,01 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Lufthansa auf -1,00 %.

Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,31 % 1 Monat +0,46 % 3 Monate +4,01 % 1 Jahr +13,70 %

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Stand: 12.06.2026, 10:54 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,31 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Lufthansa

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,30 %. easyJet notiert im Plus, mit +1,63 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +0,26 %.

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Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.