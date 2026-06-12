🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    Besonders beachtet!

    369 Aufrufe 369 0 Kommentare 0 Kommentare

    TUI Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 12.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TUI Aktie bisher um +5,50 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Besonders beachtet! - TUI Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 12.06.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    TUI Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 12.06.2026

    Die TUI Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,50 % auf 7,0960 zulegen. Das sind +0,3700  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TUI Aktie. Nach einem Plus von +3,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 7,0960. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Short
    7,46€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6,36€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei TUI konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,85 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TUI -25,00 % verloren.

    TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,05 %
    1 Monat +3,08 %
    3 Monate -3,85 %
    1 Jahr -6,35 %
    Stand: 12.06.2026, 10:54 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um TUI-Kursentwicklung und Short-Squeeze-Spekulationen bei einer möglichen Unterzeichnung eines Abkommens. Händler nennen Kauf-Limits um 6,39 € und beobachten Tiefs um 6,42 €, während Zielmarken von 7,00–7,50 € und 8 € diskutiert werden. Ein Update zu Buchungszahlen wird erwartet; operative Signale fehlen bislang. Politische Entwicklungen werden als Treiber genannt, bleiben jedoch spekulativ.

    Zur TUI Diskussion

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,60 Mrd. € wert.

    Tourismusbranche und Luftfahrt beflügelt von Iran-Hoffnung


    Aktien aus dem Tourismussektor werden am Freitag von neuer Hoffnung auf ein Kriegsende im Iran gestützt. Allen voran galt dies am deutschen Aktienmarkt für die Anteilsscheine des Reiseveranstalters Tui , der Fluggesellschaft Lufthansa und für den …

    Klare Gewinne - Trump sagt Iran-Angriff ab


    Der von US-Präsident Donald Trump abgeblasene Angriff auf den Iran hat am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dem deutschen Aktienmarkt erheblichen Rückenwind beschert. Der Dax stieg im frühen Handel um 1,6 Prozent auf 24.604 Punkte. Der …

    Börsenstart Europa - 12.06. - ATX stark +2,40 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von TUI

    easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,63 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +0,96 %. Airbnb Registered (A) notiert im Plus, mit +0,42 %.

    TUI Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    +5,59 %
    +3,16 %
    +3,08 %
    -3,85 %
    -6,35 %
    +3,91 %
    -69,63 %
    -81,07 %
    +6,83 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50
    TUI direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TUI Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 12.06.2026 Am heutigen Handelstag konnte die TUI Aktie bisher um +5,50 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     