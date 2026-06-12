TUI Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 12.06.2026

Die TUI Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,50 % auf 7,0960€ zulegen. Das sind +0,3700 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TUI Aktie. Nach einem Plus von +3,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 7,0960€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei TUI konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,85 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TUI -25,00 % verloren.

TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,05 % 1 Monat +3,08 % 3 Monate -3,85 % 1 Jahr -6,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Stand: 12.06.2026, 10:54 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um TUI-Kursentwicklung und Short-Squeeze-Spekulationen bei einer möglichen Unterzeichnung eines Abkommens. Händler nennen Kauf-Limits um 6,39 € und beobachten Tiefs um 6,42 €, während Zielmarken von 7,00–7,50 € und 8 € diskutiert werden. Ein Update zu Buchungszahlen wird erwartet; operative Signale fehlen bislang. Politische Entwicklungen werden als Treiber genannt, bleiben jedoch spekulativ.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,60 Mrd. € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von TUI

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,63 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +0,96 %. Airbnb Registered (A) notiert im Plus, mit +0,42 %.

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Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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