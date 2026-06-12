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    UmweltBank: Vorläufiges 2025-Ergebnis und Prognose-Änderung

    Die UmweltBank legt ihren Konzernabschluss 2025 vor: Ein Sondereffekt bei latenten Steuern drückt das Vorsteuerergebnis, während der Konzernjahresüberschuss stabil bleibt.

    UmweltBank: Vorläufiges 2025-Ergebnis und Prognose-Änderung
    Foto: adobe.stock.com
    • Die UmweltBank hat den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 finalisiert (Mitteilung datiert 12.06.2026).
    • Vorläufiges Konzernergebnis vor Steuern beträgt rund 3,2 Mio. Euro und liegt damit unter der zuletzt veröffentlichten Prognose von ca. 6,2 Mio. Euro.
    • Ursache der Abweichung: Ein Ertrag aus latenten Steuern wird entgegen der bisherigen Annahme nicht im Konzernergebnis vor Steuern, sondern erst im Konzernjahresüberschuss berücksichtigt (Verschiebung zwischen Vor- und Nachsteuerergebnis).
    • Der Konzernjahresüberschuss bleibt dadurch unverändert bei rund 12,3 Mio. Euro.
    • Das Ergebnis vor Steuern auf AG‑Ebene (6,4 Mio. Euro) sowie der Jahresüberschuss der AG (14,3 Mio. Euro) sind nicht betroffen; der Jahresabschluss der AG wurde vom Abschlussprüfer testiert.
    • Der Bestätigungsvermerk für den Konzernabschluss wird in den kommenden Tagen erwartet; die Veröffentlichung des gebilligten Konzernabschlusses ist für Ende Juni 2026 geplant.

    Der nächste wichtige Termin, Deutsche Börse Scale Summit, bei UmweltBank ist am 24.06.2026.

    Der Kurs von UmweltBank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,8650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,52 % im Plus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,7700EUR das entspricht einem Minus von -2,46 % seit der Veröffentlichung.


    UmweltBank

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