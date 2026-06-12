UmweltBank: Vorläufiges 2025-Ergebnis und Prognose-Änderung
Die UmweltBank legt ihren Konzernabschluss 2025 vor: Ein Sondereffekt bei latenten Steuern drückt das Vorsteuerergebnis, während der Konzernjahresüberschuss stabil bleibt.
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- Die UmweltBank hat den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 finalisiert (Mitteilung datiert 12.06.2026).
- Vorläufiges Konzernergebnis vor Steuern beträgt rund 3,2 Mio. Euro und liegt damit unter der zuletzt veröffentlichten Prognose von ca. 6,2 Mio. Euro.
- Ursache der Abweichung: Ein Ertrag aus latenten Steuern wird entgegen der bisherigen Annahme nicht im Konzernergebnis vor Steuern, sondern erst im Konzernjahresüberschuss berücksichtigt (Verschiebung zwischen Vor- und Nachsteuerergebnis).
- Der Konzernjahresüberschuss bleibt dadurch unverändert bei rund 12,3 Mio. Euro.
- Das Ergebnis vor Steuern auf AG‑Ebene (6,4 Mio. Euro) sowie der Jahresüberschuss der AG (14,3 Mio. Euro) sind nicht betroffen; der Jahresabschluss der AG wurde vom Abschlussprüfer testiert.
- Der Bestätigungsvermerk für den Konzernabschluss wird in den kommenden Tagen erwartet; die Veröffentlichung des gebilligten Konzernabschlusses ist für Ende Juni 2026 geplant.
Der nächste wichtige Termin, Deutsche Börse Scale Summit, bei UmweltBank ist am 24.06.2026.
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