Zefiro schließt nicht vermittelte Privatplatzierung bei strategischen Investoren mit einem Bruttoerlös von ca. 3,3 Millionen C$ ab

TORONTO, ONTARIO – 12. Juni 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das „Unternehmen“, „Zefiro“ oder „ZEFI“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von rund 3.300.050 C$ abgeschlossen hat (das „Angebot“).

Im Rahmen des Angebots hat das Unternehmen insgesamt 5.077.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 0,65 C$ pro Einheit begeben und damit einen Bruttoerlös von 3.300.050 C$ erzielt. Jede Einheit besteht aus einer stimmberechtigten Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 30 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie (jede eine „Warrant-Aktie“) zum Ausübungspreis von 0,80 C$ pro Warrant-Aktie.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung des Erwerbs weiterer Ausrüstung zum Verschluss von Bohrlöchern (Well-Plugging-Equipment), zur Unterstützung der geografischen Expansion der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in seinen ersten internationalen Markt sowie für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke zu verwenden. Darüber hinaus hat Zefiro über seine Tochtergesellschaft Plants & Goodwin mehrere neue Unternehmenskunden innerhalb des Einsatz- und Geschäftsgebiets der zuvor erworbenen Viking-Ausrüstung gewonnen. Drei dieser Neukunden sind börsennotiert und haben eine kombinierte Marktkapitalisierung von über 140 Milliarden US$ (siehe Pressemitteilung vom 10. Juni 2026). Das Unternehmen wird einen Teil des Nettoerlöses möglicherweise auch für strategische Akquisitionsmöglichkeiten verwenden, die derzeit geprüft werden.

Das Unternehmen hat Vermittlern in Verbindung mit dem Angebot eine Barprovision im Gegenwert von 6 % des aufgenommenen Bruttoerlöses gezahlt und insgesamt 304.620 Broker-Warrants begeben. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von je 0,65 C$ ausgeübt werden.