AKTIE IM FOKUS
Lob von Analysten treibt Flatexdegiro auf Siebenwochenhoch
- Barclays startet Coverage mit Overweight für Flatex
- Aktien springen um 6,4 Prozent auf Siebenwochenhoch
- Flatexdegiro mit schnellstem Ergebniswachstum
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine positive Ersteinschätzung von Barclays hat den Aktien von Flatexdegiro am Freitag einen Kursschub versetzt. Die Titel des Online-Brokers mischten sich mit einem Sprung um 6,4 Prozent unter die besten Werte im MDax und auf den höchsten Stand seit sieben Wochen. Das Minus im laufenden Jahr sank damit auf weniger als zwei Prozent.
Barclays hat die Bewertung nach schwacher Kursentwicklung seit dem Rekord Anfang Februar mit "Overweight" aufgenommen. Mit einem Ziel von 41 Euro sieht die Analystin Grace Dargan ein Kurspotenzial von fast 14 Prozent. In ihrer Studie stufte sie auch den schwedischen Konkurrenten Avanza hoch, den sie vor allem für seinen Vorstoß in Dänemark schätzt. Dessen Titel zogen in Stockholm um fast sieben Prozent an.
Dank differenzierter Angebote geht Dargan in ihrer Studie davon aus, dass Online-Broker in ihren bestehenden Märkten weiter wachsen können. Flatexdegiro biete unter den europäischen Handelsplattformen das schnellste Ergebniswachstum. Zudem sei das Unternehmen geografisch am besten positioniert, um von der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union zu profitieren./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 32.160 auf Ariva Indikation (12. Juni 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +11,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,75 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +12,58 %/+31,80 % bedeutet.
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Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
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Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.
Vorstand und Aufsichtsrat beschließen neue Grundsätze zur Kapitalallokation;