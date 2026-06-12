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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays startet Flatexdegiro mit 'Overweight' - Ziel 41 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays stuft Flatexdegiro mit Kursziel 41 ein
    • Flatex führt bei Ergebniswachstum unter Plattformen
    • Flatex am besten aufgestellt für die SIU der EU
    ANALYSE-FLASH - Barclays startet Flatexdegiro mit 'Overweight' - Ziel 41 Euro
    Foto: 641210013

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Flatexdegiro beim Kursziel von 41 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Flatex biete unter den europäischen Handelsplattformen das stärkste Ergebniswachstum, schrieb Grace Dargan am Donnerstag in seiner Branchenanalyse. Zudem seien sie hinsichtlich der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union (SIU) am besten aufgestellt./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 21:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 36,38 auf Tradegate (12. Juni 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +11,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Mrd..

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +12,33 %/+31,51 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 41 Euro



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