ANALYSE-FLASH
Barclays startet Flatexdegiro mit 'Overweight' - Ziel 41 Euro
- Barclays stuft Flatexdegiro mit Kursziel 41 ein
- Flatex führt bei Ergebniswachstum unter Plattformen
- Flatex am besten aufgestellt für die SIU der EU
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Flatexdegiro beim Kursziel von 41 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Flatex biete unter den europäischen Handelsplattformen das stärkste Ergebniswachstum, schrieb Grace Dargan am Donnerstag in seiner Branchenanalyse. Zudem seien sie hinsichtlich der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union (SIU) am besten aufgestellt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 21:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 36,38 auf Tradegate (12. Juni 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +11,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,75 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +12,33 %/+31,51 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 41 Euro
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Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
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Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.
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