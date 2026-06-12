AKTIE IM FOKUS
Verbio mit fallenden Ölpreisen auf Dreimonatstief
- Verbio-Aktien rutschen wegen sinkender Ölpreise
- Kurs auf Dreimonatstief bei 31,50 Euro minus 4,8%
- Verbio nutzt hohe Ölpreise durch E10-Nachfrage
AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Verbio haben am Freitagvormittag mit einem deutlichen Abschlag auf fallende Ölpreise reagiert. Die Papiere des Biokraftstoffherstellers fielen auf den tiefsten Stand seit drei Monaten und notierten als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax zuletzt 4,8 Prozent im Minus bei 31,50 Euro. Damit summierte sich die Verlustserie seit dem Zwischenhoch von Anfang April auf rund ein Drittel. Das Kursplus seit Jahresbeginn reduzierte sich auf knapp 50 Prozent.
Die Ölpreise sackten am Freitag ab, nachdem US-Präsident Donald Trump seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt hatte. Auch der Iran sprach von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss.
Verbio profitiert von hohen Ölpreisen, da die Verbraucher an Tankstellen dann eher zu E10 statt zu noch teurerem Superbenzin greifen. Verbio produziert unter anderem Bioethanol, das dem herkömmlichen Benzin beigemischt wird, um E10 zu erzeugen./edh/stk/ag
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 18.303 auf Ariva Indikation (12. Juni 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um -17,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,00 Mrd..
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -20,23 %/+34,01 % bedeutet.
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Erbärmlich...
Bei Falschaussage müssten Beiträge gelöscht werden....
Kritik muss man aushalten können...
@rabajatis, Kleiner Chef, Ganjawoman
Schön, dass ihr "Stellung bezieht". Mit gewissen Usern ist es immer so eine Sache. Geht man auf ihre Beiträge ein, gibt man ihnen eine Bühne. Ignoriert man sie, überlässt man ihnen die Bühne.
Schade, dass es hier bei w.o. keine Möglichkeit wie bei Ariva gibt, Threads zu eröffnen und User die Müll, bzw. manipulativ schreiben, aus dem Thread auszusperren. Gerade hinsichtlich Usern die "missionarisch" unterwegs sind, ist das eine saubere Sache - ein Klick vom Threaderöffner, und solche Leute dürfen sich einen anderen Platz suchen.