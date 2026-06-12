VARON stellt tragbare Lösungen zur Atemunterstützung vor - pünktlich zum Start der Sommerreisezeit

Die Initiative startet zu einer Zeit, in der das wärmere Wetter zu mehr Aktivitäten im Freien, Familienbesuchen, Tagesausflügen und Urlaubsreisen einlädt. Für viele Menschen, die auf Sauerstoffunterstützung angewiesen sind, werden Tragbarkeit, Akkulaufzeit und Benutzerfreundlichkeit zu immer wichtigeren Faktoren bei der Auswahl von Atemgeräten.

BERLIN, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Mit Beginn der Sommerreisezeit in Deutschland gewinnt das Wohlbefinden der Atemwege zunehmend an Bedeutung für Menschen, die einen aktiven Lebensstil pflegen und gleichzeitig mit Atemproblemen zurechtkommen möchten. Als Reaktion auf das wachsende Interesse an tragbaren Gesundheitstechnologien hat VARON seine Juni-Kampagne zum Thema Atemwegsgesundheitgestartet , deren Schwerpunkt auf Mobilität, Komfort und Unabhängigkeit im Alltag für Anwender zu Hause und unterwegs liegt.

„Der Sommer regt Menschen oft dazu an, mehr Zeit im Freien zu verbringen und wieder in den Alltag einzusteigen", so der CEO von VARON. „Zuverlässige Lösungen zur Sauerstoffversorgung können den Nutzern helfen, mehr Flexibilität und Selbstvertrauen in ihrem Alltag zu bewahren."

Zu den im Rahmen der Juni-Kampagne vorgestellten Produkten gehören mehrere tragbare und stationäre Sauerstoffkonzentratoren, die auf unterschiedliche Lebensgewohnheiten zugeschnitten sind:

VP-2 Extra Battery Bundle - Ein leichter, tragbarer Sauerstoffkonzentrator mit verstellbaren Pulsfluss-Einstellungen, einer stabilen Sauerstoffkonzentration von 93 % ±3 % und einem zusätzlichen Akku für erweiterte Mobilität.

- Ein leichter, tragbarer Sauerstoffkonzentrator mit verstellbaren Pulsfluss-Einstellungen, einer stabilen Sauerstoffkonzentration von 93 % ±3 % und einem zusätzlichen Akku für erweiterte Mobilität. VP-8G Super Bundle - Einer der leichtesten tragbaren Sauerstoffkonzentratoren von VARON mit einem Gewicht von ca. 1,98 kg. Das Paket enthält einen zusätzlichen Akku, eine Ladestation und ein Autoladegerät für längere Ausflüge und Reisen.

- Einer der leichtesten tragbaren Sauerstoffkonzentratoren von VARON mit einem Gewicht von ca. 1,98 kg. Das Paket enthält einen zusätzlichen Akku, eine Ladestation und ein Autoladegerät für längere Ausflüge und Reisen. VP-6 Extra Battery Bundle - Entwickelt für Nutzer, die eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung benötigen, mit einstellbaren Durchflusswerten, einer integrierten Verneblerfunktion und zusätzlicher Akkukapazität für den erweiterten täglichen Gebrauch.

- Entwickelt für Nutzer, die eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung benötigen, mit einstellbaren Durchflusswerten, einer integrierten Verneblerfunktion und zusätzlicher Akkukapazität für den erweiterten täglichen Gebrauch. Sauerstoffkonzentratoren VH-3 und VH-3 PRO Home - Sauerstofflösungen für zu Hause mit einstellbaren Durchflusswerten, Verneblerfunktion, intelligenter Steuerung und leisem Betrieb für die tägliche Atemunterstützung.

Die Juni-Aktion läuft vom 1. bis zum 30. Juni und umfasst Kundenanreize wie Preisnachlässe auf berechtigte Käufe und Gutscheinangebote für Käufer von Geräten.

15 € Nachlass bei einem Einkauf über 300 €

40 € Nachlass bei einem Einkauf über 700 €

Ein 20-€-Gutschein beim Kauf eines Geräts

Obwohl der Schwerpunkt der Kampagne auf saisonalen Angeboten liegt, erklärt VARON, dass das übergeordnete Ziel darin besteht, das Bewusstsein für praktische Möglichkeiten der Atemunterstützung zu schärfen, die den Nutzern helfen können, während der Sommermonate und darüber hinaus aktiv zu bleiben.

Weitere Informationen über die Sauerstoffkonzentratoren von VARON Deutschland und die Juni-Initiativen sind über die offizielle VARON-Website erhältlich.

Medienkontakt

VARON Deutschland

Website: VARON Deutschland

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