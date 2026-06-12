Daldrup und Söhne: Nach dem Rücksetzer wieder interessant?

Nach der starken Rally der vergangenen Quartale hat die Aktie von Daldrup & Söhne zuletzt einen deutlichen Rücksetzer verzeichnet. Auslöser könnte die Prognose für das laufende Jahr gewesen sein. Zwar plant das Unternehmen auf Basis des deutlich gewachsenen Auftragsbestands eine Ausweitung der Gesamtleistung auf rund 58 Mio. Euro, doch die avisierte EBIT-Marge von 11,5 bis 13,5 Prozent blieb hinter den Erwartungen mancher Marktteilnehmer zurück.

Dabei wird leicht übersehen, dass die außergewöhnlich hohe Marge von 17,2 Prozent im Vorjahr von mehreren positiven Sondereffekten sowie besonders profitablen Projekten begünstigt war. Zudem hat sich Daldrup & Söhne in der Vergangenheit wiederholt eher konservativ bei seinen Planungen gezeigt und konnte die eigenen Zielwerte anschließend übertreffen. Die aktuelle Prognose muss daher nicht zwangsläufig als Zeichen einer schwächeren Geschäftsentwicklung interpretiert werden.