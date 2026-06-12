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    Besonders beachtet!

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    Kontron Aktie fällt um -0,75 % - 12.06.2026

    Am 12.06.2026 ist die Kontron Aktie, bisher, um -0,75 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

    Besonders beachtet! - Kontron Aktie fällt um -0,75 % - 12.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

    Kontron Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.06.2026

    Die Kontron Aktie ist bisher um -0,75 % auf 23,720 gefallen. Das sind -0,180  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,93 %, geht es heute bei der Kontron Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die Kontron Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,48 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um +2,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,73 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Kontron +3,75 % gewonnen.

    Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,30 %
    1 Monat +5,73 %
    3 Monate +6,48 %
    1 Jahr -3,02 %
    Stand: 12.06.2026, 11:23 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kontron-Aktie: Ennoconn hat das Pflichtangebot zu 23,50 Euro ausgelöst, der Markt sieht dadurch potenziell einen Kursboden; Short-Interest liegt bei 5,7% (Bundesanzeiger), Freefloat schmilzt durch Ennoconn-Beteiligung. Analysten sehen fairen Wert deutlich über dem Angebot (ca. 28,5–34 EUR) bei Umsatzwachstum 2025–2028; operativ bleiben Verteidigung/Transport und Cybersecurity treibend; Rückkauf pausiert; Debatte um Mehrheitsübernahme/kartellrechtliche Aspekte.

    Zur Kontron Diskussion

    Informationen zur Kontron Aktie

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,51 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,94 %. Emerson Electric notiert im Plus, mit +0,73 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +0,63 %. Schneider Electric verliert -0,43 % Siemens notiert im Plus, mit +0,96 %.

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    Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kontron

    -0,67 %
    +2,30 %
    +5,73 %
    +6,48 %
    -3,02 %
    +29,98 %
    +13,88 %
    +237,92 %
    +89,84 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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