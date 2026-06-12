Kontron Aktie fällt um -0,75 % - 12.06.2026

Die Kontron Aktie ist bisher um -0,75 % auf 23,720€ gefallen. Das sind -0,180 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,93 %, geht es heute bei der Kontron Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Kontron Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,48 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um +2,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,73 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Kontron +3,75 % gewonnen.

Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,30 % 1 Monat +5,73 % 3 Monate +6,48 % 1 Jahr -3,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Stand: 12.06.2026, 11:23 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kontron-Aktie: Ennoconn hat das Pflichtangebot zu 23,50 Euro ausgelöst, der Markt sieht dadurch potenziell einen Kursboden; Short-Interest liegt bei 5,7% (Bundesanzeiger), Freefloat schmilzt durch Ennoconn-Beteiligung. Analysten sehen fairen Wert deutlich über dem Angebot (ca. 28,5–34 EUR) bei Umsatzwachstum 2025–2028; operativ bleiben Verteidigung/Transport und Cybersecurity treibend; Rückkauf pausiert; Debatte um Mehrheitsübernahme/kartellrechtliche Aspekte.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,51 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,94 %. Emerson Electric notiert im Plus, mit +0,73 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +0,63 %. Schneider Electric verliert -0,43 % Siemens notiert im Plus, mit +0,96 %.

Kontron Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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