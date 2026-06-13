wO-User zur SpaceX-IPO: ""Hier sind für mich alle Red Flags vorhanden..."

Der spektakuläre Börsengang von SpaceX war in dieser Woche das heißeste Thema der wO-Community. Das von Elon Musk geführte Raumfahrtunternehmen ging am Freitag, dem 12. Juni an die Nasdaq und sorgte bereits im Vorfeld für kontroverse Debatten unter Anlegern.

Im Mittelpunkt standen dabei vor allem die ambitionierte Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar, der geringe Streubesitz sowie die Frage, ob die hohe Nachfrage in den ersten Handelstagen für deutliche Kursgewinne sorgen könnte. Während optimistische Stimmen auf die Marktstellung von SpaceX, das Potenzial von Starlink und mögliche Käufe durch Fonds und ETFs verweisen, sehen Kritiker die Emission als überteuert an und warnen vor einem möglichen Hype rund um den Börsenstart.

Entsprechend kontrovers wird die Situation unter den Anlegern diskutiert. Einige Investoren hoffen auf kurzfristige Zeichnungsgewinne und eine Fortsetzung des Elon-Musk-Bonus an der Börse. Andere verweisen auf die hohen Verluste des Unternehmens, die rekordhohe Bewertung und die Risiken eines möglichen Abverkaufs nach Ablauf der Haltefristen. Entsprechend lebhaft fällt die Diskussion im SpaceX-Forum auf wallstreetONLINE aus. Hier einige Stimmen aus der wO-Community:

NickelChrome: "https://www.manager-magazin.de/unternehmen/spacex-elon-musk-…



...so gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar (16 Milliarden Euro). Das von Chef Elon Musk geführte Unternehmen könnte dabei eine Rekordbewertung von 1,75 Billionen Dollar erzielen....

Die haben wohl einen an der Waffel! Elon ist wohl komplett Größenwahnsinnig! Vielleicht zeichnen Fanaktionäre vom Mars diesen Mist."

error_: "Würde sagen, wenn das Starship fliegt, sind hier ganz andere Umsätze möglich."

Norsi666: "Eben, und wie man bei Tesla sehen kann werden derartige Unternehmen ganz anders bewertet. SpaceX wird in einem normalen Börsenumfeld sowas von abheben..."

NickelChrome: "Der Testflug 12 des Starships wurde abgebrochen. Elon sollte mal seine Verträge mit der NASA einhalten. Wenn der Mondflug nicht gelingt und die Chinesen vor den Amis dort landen wird Onkel Humpy Trumpy sehr böse. Bisher wurden 12 Raketen im Meer versenkt!

1. Die Teile sollen wieder verwendbar sein

2. Und im Orbit war er auch noch nicht

Aber der Murks von Musk wird ja gefeiert. Seine PR funktioniert besser als seine Autopiloten."

darauf unterhorst: "Ich interessiere mich seit Anfang der 80er Jahre für die Raumfahrt, das ist ganz normal was da abgeht, siehe dir die erste Rakete von Elon an vor einigen Jahren, damals hat man ihn ausgelacht und was stand da heute morgen nach ca 8 jahren oder so ??...bis zu einem einigermassen akzeptablen Marsrover sind Jahrzehnte vergangen, kann mich gut an die kleine Kiste aus den 90ern erinnern...Elon wird seinen Weg gehen, das Stromauto is mmn Mist aber er wird es schaffen, Rückschläge gehören einfach dazu und eine Wiederverwendung ist auch geplant, interessanterweise hatte Elon in der Vergangenheit eine Rakete nach der anderen verloren, diese hier war eine völlig neue, wenn die explodiert wäre beim Start wäre auch dies völlig normal, aber sie flog, und das erfolgreich, gestern gab es bei Mars Chroniken auch das Video zu dem Bolzen, der sich nicht löste, alles drumherum war auch neu bis hin zum CD-Wechsler, der die Musik in den Weltraum schmiss, das war stark...ich werd investieren, da warte ich schon jahre drauf ☕👍👍"

cash_is_king: "Das ManagerMagazin bezeichnet den Börsengang als "wahrscheinlich größten Pump and Dump der Börsengeschichte." Dass jetzt Indexanbieter ihre Aufnahmekriterien aufweichen, ist schon sehr sehr ärgerlich. Das macht ETF-Investments ganz klar massiv unattraktiver. Ich will ja schon nicht an Tesla beteiligt sein. Ich persönlich werde mir wohl eher eine Put auf SpaceX Aktie suchen - nicht in erster Linie als Short-Wette, sondern schlicht zur Absicherung. KUV von 125 - nein danke.

Dass SpaceX ein tolles Unternehmen ist, ist für mich gesetzt. Unter diesem Dach finden sich etliche tolle und sehr erfolgreiche Produkte. Das zweifle ich überhaupt nicht an. Aber ein attraktives Aktieninvestment lebt nicht allein von einem guten Unternehmen, sondern auch von einer angemessenen Bewertung. Und davon kann hier - nach meinem heutigen Informationsstand - nicht einmal im Ansatz die Rede sein."

darauf unterhorst: "Das mit den Raketen hauts auch nicht raus, ich sehe das Thema als generationsübergreifend, jetzt für die zukünftigen Blagen SpaceX kaufen und 100 Jahre liegen lassen, ich denke Starlink is da ne andere Hausnummer. nun jeder erfolgreicher Raketenstart trägt natürlich auch dazu bei, was seine KI-Geschichte angeht sei mal dahingestellt und ja da geb ich dir Recht, ein riesen Hype wird datt sein und die Bewertung wohl astronomisch... ich für meinen Teil werd ersmal nach dem 12ten anne Linie verweilen und das Ganze beobachten, lass die Spannung bis zum 11ten mal steigen, allein was den Ausgabepreis angeht ☕"

darauf cash_is_king: "Kann durchaus sein, dass der Kurs nach dem IPO erst mal richtig rasant hochgeht, befeuert durch FOMO. Aber dann werden irgendwann Zahlen kommen und Altaktionäre, die Kasse machen. Das wird die Angelegenheit vermutlich deckeln. Bei "100 Jahre liegen lassen", würde ich eher einen Fonds kaufen. Niemand weiß, wie die Welt nach Musk aussehen wird. Ich hoffe, die Menschheit wird erkennen, dass nachhaltiges Wirtschaften auf der Erde wichtiger und zielführender ist, als der Traum von einer Siedlung auf dem Mars."

error_: "Über flatex kann man an der IPO teilnehmen, heute kam die Info. Ich habe eine Mini-Position geordert (Limit 140 USD), mal sehen was passiert. Dabeisein ist alles. 🙃 Vielleicht gibt es einen kleinen Hype und für mich einen Gewinn. Ist schon sehr hoch bewertet. Nach der Sperrfrist werden Google & Co bestimmt paar Aktien auf den Markt werfen."

darauf bruder_halblang: "Das Limit macht doch keinen Sinn! Wenn die Zuteilung nicht am oberen Ende der Preisspanne (162 UDS) erfolgt, wird es auch keinen nennenswerten Zeichnungsgewinn geben. Solltest du also zum Zuge kommen, werden deine Anteil schwer wie Blei im Depot liegen. Dein erträumter Hype wird dann ganz sicher nicht eintreten."

Leland_Gaunt: "Ich nehme über Trade Republic Teil. Da die globale Zuteilungsrate auf 50% geschätzt wird und nur 4,2% der Aktien überhaupt in den initial free float gelangen und zahlreiche Fonds kaufen werden müssen. Dies gilt aber nur für die Lockup Period der ersten 6 Monate! Wenn die anderen 95,8% der Aktien handelbar werden, und nicht gleichzeitig Space wieder im Hype ist (aktuell unterbrochen), dann gehe ich davor vielleicht raus."

bruder_halblang: "Es sind ja nur 5 % dieses Gemischtwarenladens, welche für wahnsinnig viel Geld angeboten werden. Zum Dollar-Billionär wird Elon Musk damit nicht wirklich, denn sein Anteil von über 50 % ließe sich überhaupt nicht zu diesem Preis verkaufen.

Ich finde es unglaublich geizig, für 75 Mrd USD nur 5 % dieses Unternehmens herzugeben. Es hätte ein Vielfaches sein müssen. Ich sehe da ein unvorteilhaftes Geschäft für die Erstzeichner."

cash_is_king: "Das Problem ist, dass die schiere Größe das Papier in die ETF spült und die kaufen müssen. Und das auch nur deshalb, weil MSCI seine Indexkrtierien aufgeweichet hat. Fast Entry und Profitabilität. Jeder einzelne dieser beiden Punkte hätte dazu geführt, das Papier nicht in den Index aufzunehmen. Was nun geändert wurde. Was ich als Anleger fatal finde."

darauf bennog: "Sollten diese massnahmen nicht kurstreibend sein in der anfangsphase der börsennotierung? Ich halte diese Änderung der Massnahmen grds. auch für absolut verachtenswert...da werden im Casino die gezinkten Karten wieder rausgeholt wie damals um die Jahrtausendwende...."

El_Matador: "Ich überlege zu zeichnen. Langfristig möchte ich die Aktie nicht im Depot haben, ebensowenig wie Tesla, aber ich glaube aus mehreren Gründen an eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit von Zeichnungsgewinnen.

1.: Etwa 10 bis 15 Tage nach dem IPO, je nach Indexprovider, werden Investmentfonds und ETF's die globale MSCI- und FTSE-Aktienindizes abbilden, kaufen müssen. S&P hat keine neuen Fast Track Entry Regeln angenommen, sonst wäre dieser Effekt noch grösser.

2.: Die Nachfrage aus dem Retailbereich in den USA wird wahrscheinlich sehr hoch sein. Diejenigen, die in den letzten Wochen KI- und Halbleiteraktien noch weiter hochgekauft haben, werden sich auch für SpaceX interessieren.

3.: Goldman Sachs kann es sich nicht leisten den IPO, der auch daran gemessen wird ob es Zeichnungsgewinne gibt, zu vermasseln denn sonst wird es schwierig mit Anthropic und OpenAI ins IPO-Geschäft zu kommen. Im Extremfall, falls der SpaceX IPO richtig schiefgeht, könnten die anderen sogar auf der Kippe stehen und dann würde das Sentiment im Markt abschmieren.

Ich bin gespannt, ob die Aktien sofort nach dem IPO mit akzeptablem Spread bei Tradegate, L&S, Gettex, ... handelbar sind oder ob man auf Nasdaq verkaufen müsste."

Yoda8: "Ich denke es ist kein gutes Zeichen, dass jetzt die Aktien von SpaceX über immer mehr Broker verfügbar sind. Es scheint jetzt auch eine Spanne von 135$ bis 162$ zu geben. Ich halte den vorherigen Fixpreis von 135$ schon für teuer. Auf Hyperliquid wird die Aktie gerade für 173$ gehandelt. Ich werde wahrscheinlich überhaupt nicht zeichnen, wenn überhaupt dann mit Limit 135 oder 140. Der Freefloot ist gering deshalb denke ich es wird einen geringen Zeichnungsgewinn geben. Aber oftmals sind die Graumarktkurse "geschönt" und wenn es schlecht läuft bekommt man viele Aktien zugeteilt und wenn es gut läuft kaum etwas. An einem schlechten Tag, wie Freitag, kann es auch anders aussehen."

Bertramovic: "Ich versuche mein Glück mit 165 Euro, kriege vermutlich eh keine..."

Dagobob: "Hier sind für mich alle Red Flags vorhanden:

Preis der Aktie willkürlich vom Chef persönlich festgelegt

Instis halten denAusgabepreis für völlig überzogen

Massive Werbung um private Anleger

Aufweichung der Indexregeln

Langjährige Verluste erwartet

und zuletzt Elon Musk!

Das ist alles darauf ausgelegt, um die privaten Anleger auszunehmen. In 12 Monaten steht hier ein Kurs im unteren zweistelligen Bereich."

DrStress: "Ich werde da nicht einsteigen, spannend finde ich gerade was am Markt gerade an Kapital abgezogen wird weil man ja man auch am Kuchen mitnaschen will. Vielleicht ein guter Einstieg bei anderen Aktien die gerade weniger oder durch diesen Börsengang an Optik verloren haben.

Vom Show Effekt her ist diese Aktie dennoch genial! Ich werde mir die Show dennoch aus der 1 Reihe nur ansehen und nicht in die Arena einsteigen. Vielleicht bereue ich es irgendwann mal. Disziplin schlägt (fast immer) die Gier. ☕"

Magictrader: "Die Emission ist wahrscheinlich 3-fach überzeichnet, aber das ist keine Garantie für riesige Gewinne, wahrscheinlich bekommt man nur einen Bruchteil der gewünschten Stücke und es ist nur ein kleiner Gewinn drin. Hier sollte lieber keiner vom kurzfristigen sicheren großen Geldregen träumen.

Wie man hört wir die Aktie auch erst in 16 Tagen in den Nasdaq-Index aufgenommen, bis dahin kann noch viel passieren. Sehen wir morgen die temporären Höchstkurse oder erst in 2 Wochen? Es scheint mir kaum vorhersehbar. Habe schon unzählige IPOs mitgemacht, von satten Gewinnen bis deutlichen Verlusten war alles dabei, trotz positiver Vorabtendenzen.

In den weltweiten Diskussionen gehen die Meinungen weit auseinander, von 50 % aufwärts bis 50 % abwärts liest man an Prognosen alles. Mich würde eher interessieren, wann man als deutscher Anleger über die regulären Plätze kaufen oder verkaufen kann oder ob wir alle am Freitag in der Falle sitzen und überhaupt nicht handeln können. Das hat schönes Klagepotential, wenn die Kunden hier alle am Freitag nur von der Seite zuschauen können."

Dagobob: "Wenn ich hier so mitlese, plant offenbar so ziemlich jeder, seine zugeteilten Aktien möglichst schnell zu verkaufen. Wenn jeder so denkt, wird der Kurs vermutlich abstürzen. Und die privaten Anleger, vor allem die in Europa, werden sich das vermutlich 1 Tag lang nur anschauen können, bevor sie selbst etwas unternehmen können. Ich drücke allen die Daumen, dass der Plan aufgeht."

Yoppu: "Man sollte SpaceX nicht mit Tesla, sondern eher mit Bitcoin vergleichen. Macht alles keinen Sinn, aber die Leute kaufen trotzdem. Es ist viel zu viel Geld im Markt. Heute gingen bei L&S schon für über 1 Million Euro Aktien über den Tisch und das auch noch 80% über dem von Musk willkürlich angesetzten Fantasiepreis. Wahnsinn!"

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur SpaceX-IPO gefallen hat oder vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zu Finanzen, Geldanalge und Wirtschaft teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wallstreetONLINE anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viel Erfolg an der Börse und viel Spaß auf wallstreetONLINE wünscht

Ihr Hardy Schilling, Head of Community