Preis für Opec-Öl gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Opec Korbpreis bei 98,07 US-Dollar je Barrel
- Anstieg um 0,89 US-Dollar gegenüber dem Vortag
- Preisberechnung auf Basis der wichtigsten Ölsorten
Foto: Barbara Gindl - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 98,07 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 89 Cent mehr als am Vortag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/stk
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Richard_Wagner schrieb 10.06.26, 16:59
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Primär ist es wichtig das die Nachfrag noch da ist und nicht weltweit zu Zwangsrationierungen und Nachfragezurückhaltung aufgrund hoher
Preise kommt.
Dazu ist ein niedriger Ölpreis erstmal wichtig damit sich die Lager leeren können, erst dannach dürften wir steigende Ölpreise sehen.
Link zu den Rohöllagerständen bzw. Zugang ode Abgänge..
Link zu Trading Economics..
Mann sieht das nach der Sperrung von Hormus diese gestiegen sind da noch Tanker unterwegs waren.
Nach etwa 2 Monaten war die Nettoentnahme größer.
Aufgrund der erfolgreichen Angriffe der Ukrainer fällt Russland mehr und mehr als Energielieferant aus bzw es
wurden Exportvebote für Benzin und Diesel ausgesprochen.
Venezuela wird uns auch nicht weiterhelfen da die dortige Infrastruktur erst aufgebaut werden muss respektive
ist die Förderung einer der am zu aufwndigsten und die Qualität des Öl noch dazu die schlechteste ist .
walker333 schrieb 09.06.26, 20:28
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Dieser WO Artikel prognostiziert eine epische Ölschwemme, damit verbunden ein Ölpreisabsturz:
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20980577-preiseinbruch-voraus-groesste-oel-schwemme-geschichte
==> Drill Baby, drill! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif
Anndreass0802 schrieb 09.06.26, 10:51
Ich glaube, dass der Ölpreis im Papierhandel künstlich niedrig gehalten wird, der müsste auf jefen Fall über 100 Dollar liegen. Na ja, irgendwann sind die Lager leer und dann lässt ich der Nachfrageüberhang nicht mehr durch Papiergeschäfte drücken..mitdiskutieren »
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