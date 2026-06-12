ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Renault auf 31,50 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt Renault Kursziel auf 31,50 Euro
- Einstufung bleibt Overweight, Gerüst stark
- Anleger besorgt über Konkurrenz und Misstrauen
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 42,50 auf 31,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Franzosen hätten ein "starkes Gerüst", aber es fehle an Kurstreibern, schrieb Henning Cosman am Donnerstag. Die Anleger sorgten sich um die Konkurrenzsituation und misstrauten dem Sparplan des Autobauers./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 14:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 28,04 auf Tradegate (12. Juni 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um +3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 8,29 Mrd..
Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -0,21 %/+60,37 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 31,50 Euro
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Community Beiträge zu Renault - 893113 - FR0000131906
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Der ganze Automobilsektor steht unter Druck, aber Renault finde ich mit am interessantesten. Die Dacia Modelle bieten ein top Preis Leistungs Verhältnis und die Renault Modelle können sich auch sehen lassen.