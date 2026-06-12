Barclays senkt Ziel für Renault auf 31,50 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 28,04 auf Tradegate (12. Juni 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um +3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 8,29 Mrd..

Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -0,21 %/+60,37 % bedeutet.