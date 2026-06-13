Pharma statt Öl: Diese Aktie hat langfristig mehr Rendite als Exxon gebracht!

Zum Vergleich: Abbott schnitt damit deutlich besser ab als der Ölmulti Exxon Mobil. Die Aktie von Exxon Mobil kam im selben Zeitraum lediglich auf eine Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 4.027.183,13 Prozent. Aus 1 US-Dollar wären damit 40.273 US-Dollar geworden. Mit Pharma ließ sich also offenbar mehr verdienen als mit Öl und Gas.

Wer am 01. März 1935 1 US-Dollar in Aktien des US-Pharmaherstellers Abbott Laboratories investiert, die Anteile bis zum 29. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent reinvestiert hätte, wäre theoretisch am Ende auf einen Anlagewert von 78.038 US-Dollar gekommen. Das entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 78.03730,36 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!

Der US-Finanzprofessor Hendrik Bessembinder hat die kumulierte Buy-and-Hold-Rendite von 29.078 US-Aktien untersucht. Dabei stützte er sich auf die umfangreiche Datenbank des Center for Research in Security Prices (CRSP) der Universität Chicago, eine der renommiertesten Quellen für historische Kurs-, Rendite- und Marktdaten von US-Wertpapieren.

Für seine Rangliste berechnete Bessembinder den Wert einer fiktiven Investition von 1 US-Dollar, die ein Anleger am 31. Dezember 1925 in die jeweilige Aktie getätigt hätte. Bei Unternehmen, die erst später an die Börse gingen oder für die Kursdaten erst ab einem späteren Zeitpunkt verfügbar waren, setzte die Berechnung entsprechend zu diesem Datum ein. Unterstellt wurde, dass die Aktien bis zum 31. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden fortlaufend reinvestiert wurden. Auf diese Weise bildet die Methodik die gesamte Buy-and-Hold-Rendite ab, einschließlich aller wiederangelegten Ausschüttungen.

Übrigens landete Altria mit 265,5 Millionen Prozent Rendite auf Platz eins von Bessembinders Studie, gefolgt von Vulcan Materials mit 39,3 Millionen Prozent , Kansas City Southern mit 36,2 Millionen Prozent , General Dynamics mit 22 Millionen Prozent und Boeing mit 21,2 Millionen Prozent.

Doch auch hier gilt: Vergangene Börsenerfolge sind keine Garantie für künftige Gewinne. Märkte verändern sich, Risiken verlagern sich – und die weitere Wertentwicklung kann jederzeit anders ausfallen.

SpaceX hebt ab – Ihr Depot auch? Sichern Sie sich jetzt ein Smartbroker+-Depot und erhalten Sie zum Start einen Anteil der SpaceX-Aktie im Wert von 50 Euro.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!