Apothekenreform passiert Bundesrat
- Apotheken bieten künftig Impfungen und Tests an
- Vorbeugung und Früherkennung inklusive Blutabnahmen
- Einmalige Abgabe vertrauter Arzneimittel möglich
BERLIN (dpa-AFX) - Apotheken können künftig mehr Leistungen wie Impfungen, Vorsorge und Tests anbieten und in bestimmten Fällen auch verschreibungspflichtige Medikamente ohne Rezept abgeben. Eine entsprechende Reform der schwarz-roten Koalition, die der Bundestag bereits verabschiedet hatte, ließ der Bundesrat in Berlin passieren.
Konkret sollen Apotheken unter anderem neue Leistungen zu Vorbeugung und Früherkennung anbieten können - etwa für Herzkreislauferkrankungen, Diabetes und rund ums Rauchen. Neben Impfungen gegen Grippe und Corona sollen alle Schutzimpfungen mit sogenannten Totimpfstoffen angeboten werden können, zum Beispiel auch gegen Tetanus. Erlaubt werden sollen auch Blutabnahmen, um etwa Medikamentenwirkungen zu kontrollieren.
Medikamente dürfen zudem künftig ohne ärztliche Verordnung ausgegeben werden, wenn es sich um seit längerem eingenommene Arzneimittel handelt und das Fortführen einer Therapie keinen Aufschub erlaubt. Erlaubt sein soll dann die einmalige Abgabe der kleinsten Packung gegen Selbstzahlung./jr/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 8,62 auf Lang & Schwarz (12. Juni 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -2,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +11,34 %/+100,40 % bedeutet.
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