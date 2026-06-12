Apothekenreform passiert Bundesrat

Medikamente dürfen zudem künftig ohne ärztliche Verordnung ausgegeben werden, wenn es sich um seit längerem eingenommene Arzneimittel handelt und das Fortführen einer Therapie keinen Aufschub erlaubt. Erlaubt sein soll dann die einmalige Abgabe der kleinsten Packung gegen Selbstzahlung./jr/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 8,62 auf Lang & Schwarz (12. Juni 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -2,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +11,34 %/+100,40 % bedeutet.