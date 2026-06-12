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    Passives Einkommen

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    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +9,10 %

    Eine Rendite von +9,10 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Passives Einkommen - Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +9,10 %
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    Logista ist ein führender Logistikdienstleister in Südeuropa, spezialisiert auf Tabak- und Pharmalogistik, mit einem starken Vertriebsnetzwerk und bedeutenden Marktanteilen in Spanien, Portugal, Frankreich und Italien. Hauptkonkurrenten sind DHL und UPS.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Compania de Distribucion Integral Logista Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Compania de Distribucion Integral Logista Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,10 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +19,42 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,34 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Compania de Distribucion Integral Logista Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +91,52 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Compania de Distribucion Integral Logista Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +9,10 %.
    Mit +9,10 % Dividendenrendite bietet Compania de Distribucion Integral Logista Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +19,42 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Compania de Distribucion Integral Logista Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +9,10 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,34.
    Compania de Distribucion Integral Logista Holdings weißt eine Marktkapitalisierung von 4,55 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +9,10 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Aktie. Mit einer Performance von -0,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +9,10 %, eine Investition von etwa 131.869 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 3,06 +46,41 % +9,10 %
    2025 2,09 +8,85 % +7,12 %
    2024 1,920000 +33,33 % +6,99 %
    2023 1,440000 +14,29 % +5,76 %
    2022 1,260000 0,00 % +6,60 %

    Warum Compania de Distribucion Integral Logista Holdings für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +9,10 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +19,42 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 14,34
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Compania de Distribucion Integral Logista Holdings

    -0,81 %
    +5,02 %
    +7,85 %
    +14,47 %
    +22,56 %
    +44,29 %
    +91,52 %
    +155,97 %
    ISIN:ES0105027009WKN:A117Q0
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    Verfasst von Markt Bote
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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