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    Besonders beachtet!

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    EchoStar Registered (A) Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die EchoStar Registered (A) Aktie bisher um +5,80 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der EchoStar Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - EchoStar Registered (A) Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.06.2026
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    EchoStar Corp. (A) ist ein US-Satelliten- und Kommunikationsanbieter, fokussiert auf Satelliteninfrastruktur, Breitband- und IoT-Dienste (u.a. Hughes Network Systems). Hauptprodukte: Satellitenbreitband, VSAT-Lösungen, Managed Services. Marktstellung: wichtiger, aber nicht führender Player. Konkurrenten: Viasat, SES, Intelsat, Starlink. USP: starke Position im Ka-Band-Breitband und im Unternehmens-/Behördensegment.

    EchoStar Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 12.06.2026

    Mit einer Performance von +5,80 % konnte die EchoStar Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der EchoStar Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +10,77 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 117,24, mit einem Plus von +5,80 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei EchoStar Registered (A) einen Gewinn von +19,48 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die EchoStar Registered (A) Aktie damit um +10,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei EchoStar Registered (A) auf +22,34 %.

    Während EchoStar Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,65 %. Damit gehört EchoStar Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    EchoStar Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,24 %
    1 Monat +5,16 %
    3 Monate +19,48 %
    1 Jahr +664,12 %
    Stand: 12.06.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur EchoStar Registered (A) Aktie

    Es gibt 158 Mio. EchoStar Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,50 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von EchoStar Registered (A)

    Eutelsat Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,13 %. SES Global Cert. (A) notiert im Plus, mit +0,67 %.

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    Ob die EchoStar Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EchoStar Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    EchoStar Registered (A)

    +6,58 %
    +11,21 %
    +4,70 %
    +17,35 %
    +651,63 %
    +614,29 %
    +431,60 %
    ISIN:US2787681061WKN:A0NDYQ
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    Markt Bote
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