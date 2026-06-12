Mensch und Maschine Software Aktie heute im Plus (36,20€) - 12.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Mensch und Maschine Software Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,40 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Mensch und Maschine Software Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 36,20€, mit einem Plus von +2,40 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein CAD/CAM- und BIM-Spezialist mit Fokus auf Softwarevertrieb, -entwicklung und Services für Industrie, Bau und Maschinenbau. Kern: Autodesk-Reselling, eigene Add-ons/Branchensoftware, Schulung/Support. Starke Stellung im DACH-Mittelstand. Wichtige Wettbewerber: Nemetschek, Dassault Systèmes, PTC, Hexagon. USP: tiefe Autodesk-Integration, hohe Service- und Beratungstiefe, Nischenfokus.

Der Kurs der Mensch und Maschine Software Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,56 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um -6,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,71 % verloren.

Mensch und Maschine Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,77 % 1 Monat -6,28 % 3 Monate -0,56 % 1 Jahr -36,07 %

Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

Stand: 12.06.2026, 12:11 Uhr

Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 620,80 Mio. € wert.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 12.06.2026 / 11:38 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 12.06.2026 / 11:38 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 12.06.2026 / 11:27 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,96 %. Nemetschek notiert im Minus, mit -3,57 %. Paccar notiert im Plus, mit +0,08 %.

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Ob die Mensch und Maschine Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mensch und Maschine Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.