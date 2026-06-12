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    Besonders beachtet!

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    Mensch und Maschine Software Aktie heute im Plus (36,20€) - 12.06.2026

    Am 12.06.2026 ist die Mensch und Maschine Software Aktie, bisher, um +2,40 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Mensch und Maschine Software Aktie.

    Besonders beachtet! - Mensch und Maschine Software Aktie heute im Plus (36,20€) - 12.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein CAD/CAM- und BIM-Spezialist mit Fokus auf Softwarevertrieb, -entwicklung und Services für Industrie, Bau und Maschinenbau. Kern: Autodesk-Reselling, eigene Add-ons/Branchensoftware, Schulung/Support. Starke Stellung im DACH-Mittelstand. Wichtige Wettbewerber: Nemetschek, Dassault Systèmes, PTC, Hexagon. USP: tiefe Autodesk-Integration, hohe Service- und Beratungstiefe, Nischenfokus.

    Mensch und Maschine Software Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 12.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Mensch und Maschine Software Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,40 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Mensch und Maschine Software Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 36,20, mit einem Plus von +2,40 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kurs der Mensch und Maschine Software Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,56 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um -6,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,71 % verloren.

    Mensch und Maschine Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,77 %
    1 Monat -6,28 %
    3 Monate -0,56 %
    1 Jahr -36,07 %
    Stand: 12.06.2026, 12:11 Uhr

    Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

    Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 620,80 Mio. € wert.

    Mensch und Maschine Software SE: Heike Lies, Acquisition of shares through the transfer of dividend rights in connection with the share dividend


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 12.06.2026 / 11:38 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Mensch und Maschine Software SE: Heike Lies, Erwerb von Aktien durch Übertragung von Dividendenansprüchen im Zusammenhang mit der Aktiendividende


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 12.06.2026 / 11:38 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Mensch und Maschine Software SE: Adi Drotleff, Acquisition of shares through the transfer of dividend rights in connection with the share dividend


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 12.06.2026 / 11:27 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,96 %. Nemetschek notiert im Minus, mit -3,57 %. Paccar notiert im Plus, mit +0,08 %.

    Mensch und Maschine Software Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Mensch und Maschine Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mensch und Maschine Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Mensch und Maschine Software

    +3,11 %
    -6,77 %
    -6,28 %
    -0,56 %
    -36,07 %
    -31,15 %
    -42,99 %
    +176,13 %
    +240,05 %
    ISIN:DE0006580806WKN:658080
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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