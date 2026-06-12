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    Logistik & Motorsport

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    Milliardenmarkt Motorsport: DHL sichert sich den nächsten Wachstumstreiber

    DHL verlängert den Vertrag mit der FIA WEC und steigt zusätzlich in die Asian Le Mans Series ein. Nachhaltigkeit wird dabei zum Schlüsselfaktor.

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    Logistik & Motorsport - Milliardenmarkt Motorsport: DHL sichert sich den nächsten Wachstumstreiber
    Foto: Romain Doucelin - picture alliance / NurPhoto

    DHL setzt seine Zusammenarbeit mit der FIA World Endurance Championship fort und baut das Engagement gleichzeitig aus. Der Logistikkonzern hat eine neue mehrjährige Vereinbarung mit der Langstrecken-Rennserie geschlossen. Neben der FIA WEC und dem traditionsreichen 24-Stunden-Rennen von Le Mans wird DHL künftig erstmals auch die Asian Le Mans Series logistisch unterstützen.

    Die Partnerschaft zwischen DHL und der Rennserie besteht bereits seit 2012. Mit der Vertragsverlängerung festigt das Unternehmen seine Rolle als zentraler Logistikdienstleister für eine der internationalsten Motorsport-Meisterschaften der Welt.

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    Wachsende Rennserie erhöht Anforderungen

    Die FIA WEC verzeichnet seit der Einführung der Hypercar-Kategorie starkes Wachstum. Immer mehr Automobilhersteller engagieren sich in der Serie. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Ford, McLaren, Mercedes, Porsche und Toyota.

    Für DHL steigen damit auch die Anforderungen. Das Unternehmen organisiert den weltweiten Transport von Rennfahrzeugen, Ersatzteilen, Garagenausrüstung, TV-Technik und alternativen Kraftstoffen. Dabei müssen sämtliche Komponenten trotz enger Zeitfenster und häufiger Kontinentalwechsel pünktlich an den Rennstrecken eintreffen.

    "Mit dem starken Wachstum der FIA World Endurance Championship und der zunehmenden Zahl an Herstellern werden präzise und skalierbare Logistiklösungen immer entscheidender. Unsere Partnerschaft zeigt, wie wir gemeinsam die Voraussetzungen für Spitzenleistungen schaffen – auf und neben der Strecke", sagte Felix Heger, CEO von DHL Global Forwarding Deutschland & Schweiz, laut Pressemitteilung.

     

    Komplexe Logistik für 36 Rennwagen

    Nach Angaben von DHL umfasst eine typische Saison der FIA WEC ein Starterfeld von 36 Fahrzeugen. Das Unternehmen bewegt dafür rund 120 Container, organisiert auf interkontinentalen Strecken bis zu sieben speziell gecharterte Frachtflugzeuge und transportiert tausende Rennreifen. Ein spezialisiertes Motorsport-Team koordiniert die Einsätze weltweit.

    Nachhaltigkeit rückt stärker in den Fokus

    Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit bleibt die Reduzierung von Emissionen. DHL setzt dafür auf eine Kombination aus Luft- und Seefracht sowie auf emissionsärmere Transportlösungen. Dazu gehören Lastwagen mit Biokraftstoffen und nachhaltigere Seefrachtkonzepte. Zudem unterstützt das Unternehmen den Einsatz alternativer Kraftstoffe im Rennbetrieb.

    Auch die FIA WEC sieht darin einen wichtigen Baustein für die Zukunft der Serie. "Wir freuen uns sehr, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit DHL fortzusetzen. Während die FIA World Endurance Championship weiter wächst, sind wir mehr denn je auf die Unterstützung vertrauenswürdiger Partner angewiesen – und DHL ist ein echter Branchenführer in der Logistik", sagte FIA-WEC-CEO Frédéric Lequien. Mit Blick auf den Klimaschutz ergänzte er: "Als globale Rennserie tragen wir zudem die Verantwortung, unseren CO₂-Fußabdruck zu minimieren, und DHL teilt unser Engagement für eine nachhaltigere Zukunft voll und ganz."

    Nachhaltigkeitspreis bleibt Bestandteil der Partnerschaft

    Im Rahmen der verlängerten Kooperation wird DHL auch weiterhin den "DHL Sustainable Endurance Award" unterstützen. Die Auszeichnung würdigt Teams der FIA WEC, die besondere Fortschritte bei Nachhaltigkeit, Umweltmanagement, sozialer Verantwortung und Innovation erzielen. Nach Angaben der Partner soll der Preis den Austausch erfolgreicher Konzepte innerhalb der Meisterschaft fördern.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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