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    Protest in Berlin

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    IG Metall bangt um Zehntausende Stahljobs

    Für Sie zusammengefasst
    • Stahlarbeiter demonstrieren in Berlin und Völklingen
    • IG Metall fordert Staatshilfen für klimafreundlichen Stahl
    • Rohstahlproduktion 2025 bei 34,1 Mio t Tiefstand
    Protest in Berlin - IG Metall bangt um Zehntausende Stahljobs
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/VÖLKLINGEN (dpa-AFX) - Mit Kundgebungen in Berlin und Völklingen machen Beschäftigte der Stahlindustrie Druck auf die Bundesregierung. Unter dem Motto "Stahl hat Zukunft - bei uns!" marschierten Stahlarbeiter vom Brandenburger Tor zum Bundeswirtschaftsministerium. Nach Angaben der IG Metall beteiligten sich rund 1.700 Beschäftigte aus mehr als 40 Betrieben.

    Die Gewerkschaft fordert mehr Hilfe der Politik für die kriselnde Stahlindustrie, die unter der Wirtschaftsflaute, hohen US-Zöllen auf Stahl sowie Konkurrenz durch Billigstahl, besonders aus Asien, leidet. 2025 war die Produktion der deutschen Stahlindustrie, die besonders in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dem Saarland vertreten ist, auf 34,1 Millionen Tonnen Rohstahl gefallen - ein Tiefstand seit der Finanzkrise 2009.

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    "Politik muss Möglichkeiten schaffen"

    Zudem warnt die IG Metall davor, Klimavorgaben in Europa aufzuweichen und damit den Umbau der Branche zu grünem Stahl zu gefährden. "Wir wollen grünen Stahl produzieren, unsere Stahlwerke werden, soweit es geht, klimaneutral. Doch die Politik muss konsequent die Möglichkeit dafür schaffen", sagte der Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft, Jürgen Kerner.

    Er warnte davor, den europäischen Emissionshandel, der im Juli auf EU-Ebene auf den Prüfstand kommen soll, infrage zu stellen. Dies treibe "Zehntausende Arbeitsplätze ins Risiko". Zugleich brauche es Unterstützung für Unternehmen, die die Investitionen in die klimafreundliche Produktion nicht allein stemmen könnten. Auch im saarländischen Völklingen war eine Kundgebung geplant.

    Grüne und Linke springen bei

    Unterstützung bekamen die Stahl-Beschäftigten in Berlin von der Vorsitzenden der Linken, Ines Schwerdtner. "Stahl ist systemrelevant", sagte sie. Die Krise der Branche sei nicht von den Beschäftigten verursacht, sondern Folge einer unzureichenden Unterstützung beim Umbau zu klimafreundlicher Produktion. Auch der Parteichef der Grünen, Felix Banaszak, unterstützte die Stahlarbeiter.

    Die Bundesregierung hat bereits einen Industriestrompreis für energieintensive Branchen wie die Stahlindustrie auf den Weg gebracht. Zudem beschlossen die EU-Staaten Schutzmaßnahmen, um die heimische Stahlbranche vor Konkurrenz zu schützen. Das geht der IG Metall aber nicht weit genug. Sie kritisiert, dass der Industriestrompreis zeitlich befristet ist, unter Finanzierungsvorbehalt steht und nur "homöopathisch" gegen teure Energie wirke./als/lea/ro/DP/jha

     

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    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -13,19 %/+21,53 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursvolatilität von ThyssenKrupp (heutiger Absturz und teils Kursanstieg), das Misstrauen der Anleger trotz Konzernumbau und Hoffnung, dass Abspaltungen (insbesondere Material Services) sowie Sanierungen Bewertungsreserven freilegen und den Kurs beflügeln. Erwähnt werden Artikel zu CO2-reduzierter Produktion, mögliche Auswirkungen des Kone-Deals auf Großaktionäre und Zweifel an Sonderausschüttungen wegen Restrukturierung.

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