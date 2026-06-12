🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Esa

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Überzeugt, dass Deutscher bald den Weg zum Mond schaffen wird'

    Für Sie zusammengefasst
    • Esa erwartet deutschen Astronauten zum Mond
    • Entscheidung über Maurer oder Gerst noch offen
    • Artemis 4 und 5 für 2028 geplant, Esa koordiniert
    Esa - 'Überzeugt, dass Deutscher bald den Weg zum Mond schaffen wird'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die europäische Raumfahrtagentur Esa ist zuversichtlich, dass ein deutscher Astronaut im Rahmen des "Artemis"-Programms zum Mond fliegen wird. Für 2028 seien gleich zwei Mond-Missionen geplant - und für "Artemis 4" oder "Artemis 5" sei ein deutscher Astronaut vorgesehen, teilte die Esa mit. Diese Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Wer in diesem Fall von den beiden deutschen Raumfahrern Matthias Maurer und Alexander Gerst mitfliegen dürfe, stehe noch nicht fest.

    "Wir sind überzeugt, dass ein deutscher Astronaut bald den Weg zum Mond schaffen wird", erklärte Maurer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Erforschung des Mondes stehe erst in den Anfängen, ergänzte Gerst und fügte hinzu. "Wir planen ja langfristig auf dem Mond zu forschen, deshalb wird es in den kommenden Jahren zahlreiche weitere Möglichkeiten für internationale Astronauten geben."

    Aschbacher: Flug zum Mond ist der wirklich interessante Flug

    Am Dienstag hatte die US-Raumfahrtagentur bekanntgegeben, dass an der nächsten, für 2027 geplanten Mission "Artemis 3" der Italiener Luca Parmitano als europäischer Raumfahrer teilnimmt. Diese Mission fliegt aber nicht zum Erdtrabanten, sondern bleibt in der Erdumlaufbahn und soll Andockmanöver mit Mondlandefähren erproben.

    Esa-Chef Josef Aschbacher hatte am Rande der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) erklärt, er werde darüber entscheiden, welcher Astronaut an "Artemis 4" und "Artemis 5" teilnehme. Der Flug zum Mond sei natürlich der wirklich interessante Flug. Dazu sei die Esa momentan in sehr guter Diskussion mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa.

    Zuvor hatte eine Äußerung Maurers den Eindruck erweckt, dass er und Gerst in zwei aufeinander folgenden Missionen zum Mond fliegen würden. Dem hat die Esa in einer Mitteilung widersprochen.

    In der Vergangenheit gab es im "Artemis"-Programm immer wieder Verzögerungen. An den Plänen für die Missionen 4 und 5 habe sich aber zuletzt nichts geändert, sagte Aschbacher. Die Verantwortung liege bei der Nasa, die Esa unterstütze mit Bauteilen.

    Sowohl Gerst als auch Maurer sind erfahrene Astronauten. Gerst flog 2014 und 2018 zur Internationalen Raumstation ISS, Maurer 2021./bum/waw/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Esa 'Überzeugt, dass Deutscher bald den Weg zum Mond schaffen wird' Die europäische Raumfahrtagentur Esa ist zuversichtlich, dass ein deutscher Astronaut im Rahmen des "Artemis"-Programms zum Mond fliegen wird. Für 2028 seien gleich zwei Mond-Missionen geplant - und für "Artemis 4" oder "Artemis 5" sei ein deutscher …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     