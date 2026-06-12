Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Magyar Telekom, führender ungarischer Telekomkonzern (Mehrheit Deutsche Telekom), bietet Festnetz, Mobilfunk, Internet, TV, IT- und Cloud-Services für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Ungarn, Präsenz auch in der Region. Wichtige Wettbewerber: Vodafone, Yettel. Vorteile: integrierter Anbieter, starke Marke, konvergente Angebote, Netzqualität und Skaleneffekte durch DT-Konzern.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,04 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +59,22 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 5,03 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +565,10 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,04 %.

Mit +6,04 % Dividendenrendite bietet Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +59,22 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,04 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 5,03.

Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt weißt eine Marktkapitalisierung von 7,51 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,04 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.