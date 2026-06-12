Passives Einkommen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
Magyar Telekom, führender ungarischer Telekomkonzern (Mehrheit Deutsche Telekom), bietet Festnetz, Mobilfunk, Internet, TV, IT- und Cloud-Services für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Ungarn, Präsenz auch in der Region. Wichtige Wettbewerber: Vodafone, Yettel. Vorteile: integrierter Anbieter, starke Marke, konvergente Angebote, Netzqualität und Skaleneffekte durch DT-Konzern.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,04 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+59,22 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 5,03 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +565,10 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,04 %.
Mit +6,04 % Dividendenrendite bietet Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +59,22 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,04 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 5,03.
Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt weißt eine Marktkapitalisierung von 7,51 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,04 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.06.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt Aktie. Mit einer Performance von +1,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +6,04 %, eine Investition von etwa 198.676€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|154,00
|+53,83 %
|+6,04 %
|2025
|100,11
|+123,96 %
|+5,83 %
|2024
|44,70
|+46,08 %
|+4,75 %
|2023
|30,60
|+103,32 %
|+6,99 %
|2022
|15,05
|0,00 %
|+3,76 %
Warum Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +6,04 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +59,22 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 5,03
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen