Hongkonger Zoll findet WM-Fälschungen im Wert von Millionen
- Zoll sicherte über 230.000 gefälschte WM-Artikel
- Marktwert 156 Mio HKD und sechs vorläufige Festnahmen
- 80 Prozent für Amerika vorgesehen Zoll warnt vor Strafen
HONGKONG (dpa-AFX) - Mehr als 230.000 gefälschte WM-Artikel hat der Zoll in Hongkong während einer Ermittlung vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft sichergestellt. Insgesamt schätzte die Behörde den Marktwert auf 156 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 17,2 Mio. Euro), teilte der Zoll in der chinesischen Sonderverwaltungsregion mit. Zudem nahmen die Fahnder sechs Verdächtige vorläufig fest und ließen sie später gegen Kaution frei.
Den Angaben zufolge fanden die Ermittler während der Operation zwischen dem 26. Mai und dem 10. Juni in 34 Fällen gefälschte Waren, darunter Zehntausende gefälschte Trikots, aber auch Fußballschuhe oder Torwarthandschuhe. Die Behörde ging davon aus, dass viele davon für den weiteren Export statt zum Verkauf in Hongkong gedacht waren. Andere gefundene Trikot-Fälschungen wurden online angeboten.
Zoll rechnet mit mehr Fälschungen
Unter Berufung auf den Zoll berichtete die Hongkonger "South China Morning Post", dass 80 Prozent der Waren für den amerikanischen Kontinent bestimmt gewesen sein dürften, wo die WM in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Weil diese WM die größte bislang sei, sei auch mit hoher Nachfrage nach Fanartikeln zu rechnen, sagte Zollermittler Wayne Chung dem Bericht zufolge. "Daher ist davon auszugehen, dass der Schmuggel von gefälschten Produkten zunehmen wird", fuhr er fort.
Der Zoll empfahl Kunden, in seriösen Geschäften einzukaufen, um Fälschungen zu vermeiden und warnte Händler davor, Fälschungen anzubieten, da dies eine schwere Straftat darstelle. Die Höchststrafe könne 500.000 Hongkong-Dollar und fünf Jahre Freiheitsstrafe betragen, teilte die Behörde mit./jon/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 39,81 auf Tradegate (12. Juni 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +12,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,34 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,21 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -5,00 %/+36,91 % bedeutet.
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Adidas hat 2025 einen Rekordumsatz von 24,8 Mrd. € erzielt. Das Unternehmen wuchs währungsbereinigt um 13 %, der operative Gewinn stieg sogar um 54 % auf über 2 Mrd. €. Wachstum gab es in allen Regionen und Vertriebskanälen. (adidas-group.com)
Auch Zalando zeigt, dass der Konsum keineswegs tot ist. 2025 stieg der Umsatz um 16,8 % auf 12,35 Mrd. €, das Handelsvolumen (GMV) legte um 14,7 % auf 17,6 Mrd. € zu und die Kundenzahl erreichte mit 62 Millionen einen Rekordwert. (Reddit)
Und dann gibt es noch Amazon. Der Konzern setzte 2025 rund 717 Mrd. US-Dollar um und überholte damit sogar Walmart als umsatzstärkstes Unternehmen der Welt. Das Umsatzwachstum lag bei rund 12 %. Prime Day allein sorgte 2025 für über 24 Mrd. US-Dollar Online-Umsatz in den USA. (New York Post)
Natürlich läuft nicht jeder Konsumwert gleich gut. Aber die Behauptung, Konsumwerte seien generell „out“, wird durch die aktuellen Zahlen großer Unternehmen kaum gestützt. Wer Rekordumsätze, steigende Gewinne und wachsende Kundenzahlen liefert, kann schwerlich als Branche ohne Trend bezeichnet werden.
WM Ausrüster, Laufschuh Marktanteile auf Kosten von Nike, Rückkaufprogramm läuft, Analysten fast einstimmig auf Buy. Adidas hat gerade mehrere Katalysatoren gleichzeitig. Kurs war vor ein paar Wochen noch bei 138, jetzt 168 und die Story wird langsam vom Markt verstanden. Wer die WM unterschätzt hat bei Adidas historisch immer falsch gelegen.