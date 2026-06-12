Hongkonger Zoll findet WM-Fälschungen im Wert von Millionen

Den Angaben zufolge fanden die Ermittler während der Operation zwischen dem 26. Mai und dem 10. Juni in 34 Fällen gefälschte Waren, darunter Zehntausende gefälschte Trikots, aber auch Fußballschuhe oder Torwarthandschuhe. Die Behörde ging davon aus, dass viele davon für den weiteren Export statt zum Verkauf in Hongkong gedacht waren. Andere gefundene Trikot-Fälschungen wurden online angeboten.

HONGKONG (dpa-AFX) - Mehr als 230.000 gefälschte WM-Artikel hat der Zoll in Hongkong während einer Ermittlung vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft sichergestellt. Insgesamt schätzte die Behörde den Marktwert auf 156 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 17,2 Mio. Euro), teilte der Zoll in der chinesischen Sonderverwaltungsregion mit. Zudem nahmen die Fahnder sechs Verdächtige vorläufig fest und ließen sie später gegen Kaution frei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Zoll rechnet mit mehr Fälschungen



Unter Berufung auf den Zoll berichtete die Hongkonger "South China Morning Post", dass 80 Prozent der Waren für den amerikanischen Kontinent bestimmt gewesen sein dürften, wo die WM in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Weil diese WM die größte bislang sei, sei auch mit hoher Nachfrage nach Fanartikeln zu rechnen, sagte Zollermittler Wayne Chung dem Bericht zufolge. "Daher ist davon auszugehen, dass der Schmuggel von gefälschten Produkten zunehmen wird", fuhr er fort.

Der Zoll empfahl Kunden, in seriösen Geschäften einzukaufen, um Fälschungen zu vermeiden und warnte Händler davor, Fälschungen anzubieten, da dies eine schwere Straftat darstelle. Die Höchststrafe könne 500.000 Hongkong-Dollar und fünf Jahre Freiheitsstrafe betragen, teilte die Behörde mit./jon/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 39,81 auf Tradegate (12. Juni 2026, 12:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +12,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,34 %. Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,21 Mrd.. adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -5,00 %/+36,91 % bedeutet.



