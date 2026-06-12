🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hongkonger Zoll findet WM-Fälschungen im Wert von Millionen

    Für Sie zusammengefasst
    • Zoll sicherte über 230.000 gefälschte WM-Artikel
    • Marktwert 156 Mio HKD und sechs vorläufige Festnahmen
    • 80 Prozent für Amerika vorgesehen Zoll warnt vor Strafen
    Hongkonger Zoll findet WM-Fälschungen im Wert von Millionen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HONGKONG (dpa-AFX) - Mehr als 230.000 gefälschte WM-Artikel hat der Zoll in Hongkong während einer Ermittlung vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft sichergestellt. Insgesamt schätzte die Behörde den Marktwert auf 156 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 17,2 Mio. Euro), teilte der Zoll in der chinesischen Sonderverwaltungsregion mit. Zudem nahmen die Fahnder sechs Verdächtige vorläufig fest und ließen sie später gegen Kaution frei.

    Den Angaben zufolge fanden die Ermittler während der Operation zwischen dem 26. Mai und dem 10. Juni in 34 Fällen gefälschte Waren, darunter Zehntausende gefälschte Trikots, aber auch Fußballschuhe oder Torwarthandschuhe. Die Behörde ging davon aus, dass viele davon für den weiteren Export statt zum Verkauf in Hongkong gedacht waren. Andere gefundene Trikot-Fälschungen wurden online angeboten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Long
    164,77€
    Basispreis
    1,52
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    187,12€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 13,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zoll rechnet mit mehr Fälschungen

    Unter Berufung auf den Zoll berichtete die Hongkonger "South China Morning Post", dass 80 Prozent der Waren für den amerikanischen Kontinent bestimmt gewesen sein dürften, wo die WM in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Weil diese WM die größte bislang sei, sei auch mit hoher Nachfrage nach Fanartikeln zu rechnen, sagte Zollermittler Wayne Chung dem Bericht zufolge. "Daher ist davon auszugehen, dass der Schmuggel von gefälschten Produkten zunehmen wird", fuhr er fort.

    Der Zoll empfahl Kunden, in seriösen Geschäften einzukaufen, um Fälschungen zu vermeiden und warnte Händler davor, Fälschungen anzubieten, da dies eine schwere Straftat darstelle. Die Höchststrafe könne 500.000 Hongkong-Dollar und fünf Jahre Freiheitsstrafe betragen, teilte die Behörde mit./jon/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 39,81 auf Tradegate (12. Juni 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +12,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,21 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -5,00 %/+36,91 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Adidas-Aktie: Diskutiert werden starke Fundamentaldaten 2025 (Rekordumsatz, deutlich höherer operativer Gewinn) bei gleichzeitig vorsichtigem Markt-Sentiment. Einige Teilnehmer sehen die Bewertung nicht überhitzt und Potenzial bei Bestätigung des Trends, andere halten das Aufwärtspotenzial für begrenzt. Markenstärke und ein bevorstehendes Live-IR-Event werden ebenfalls thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hongkonger Zoll findet WM-Fälschungen im Wert von Millionen Mehr als 230.000 gefälschte WM-Artikel hat der Zoll in Hongkong während einer Ermittlung vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft sichergestellt. Insgesamt schätzte die Behörde den Marktwert auf 156 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 17,2 Mio. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     