Friedrich Vorwerk Group Aktie klettert deutlich - 12.06.2026

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie notiert aktuell bei 65,15€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,24 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,83 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie. Nach einem Plus von +3,55 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 65,15€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Friedrich Vorwerk Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -21,94 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um +11,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,02 %. Im Jahr 2026 gab es für Friedrich Vorwerk Group bisher ein Minus von -22,18 %.

Während Friedrich Vorwerk Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,29 %. Damit gehört Friedrich Vorwerk Group heute zu den auffälligeren Werten.

Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,22 % 1 Monat -23,02 % 3 Monate -21,94 % 1 Jahr +4,72 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Stand: 12.06.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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