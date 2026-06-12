Winzer produzieren 2025 mehr Wein

FÜRTH (dpa-AFX) - Die bayerischen Winzer haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Wein produziert. Das zeigen Auswertungen des Landesamts für Statistik. Im Jahr 2025 wurden demnach 380 771 Hektoliter Wein (einschließlich Traubenmost) im Freistaat erzeugt. Der ganz überwiegende Teil der bayerischen Winzer ist in Franken tätig, daneben gibt es noch kleine Anbaugebiete am Bodensee und um Regensburg.

Gegenüber 2024 wurden damit 70.313 Hektoliter mehr Wein erzeugt - ein Zuwachs von rund 23 Prozent. Bei knapp 56 Prozent der bayerischen Weinerzeugung handelt es sich um Qualitätswein mit Prädikat. Die erzeugte Menge von 380.771 Hektolitern entspricht rund 38 Millionen Litern oder etwas mehr als 50 Millionen Weinflaschen.