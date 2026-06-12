Finanzwerte besonders gefragt - Friedenshoffnung im Iran

Die Bankenrally begründeten Marktteilnehmer mit neuem Konjunkturoptimismus, nachdem US-Präsident Donald Trump einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges in Aussicht gestellt hat. Ausdruck dessen waren auch die zuletzt anziehenden Kurse deutscher Staatsanleihen. Eine nachhaltige Einigung könnte die Inflationsgefahren dämpfen, hieß es./tih/ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,52 % und einem Kurs von 96,46 auf Tradegate (12. Juni 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +3,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 54,51 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +12,16 %/+40,20 % bedeutet.