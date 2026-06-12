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    AKTIEN IM FOKUS

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    Finanzwerte besonders gefragt - Friedenshoffnung im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Finanzwerte steigen kräftig nach Iran-Hoffnung
    • Stoxx Banks erholt sich deutlich um fast vier Prozent
    • Deutsche Bank Kurssprung über sechs Prozent im Dax
    AKTIEN IM FOKUS - Finanzwerte besonders gefragt - Friedenshoffnung im Iran
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus der Finanzbranche folgen am Freitag mit besonders kräftigem Zuwachs der breiten Marktrally. Hoffnung auf eine Friedenslösung im Iran-Krieg trieb den EuroStoxx auf ein Rekordhoch und hievte den Dax mit fast zwei Prozent ins Plus. Titel von Banken mischten sich in den Indizes jeweils unter die Spitzenwerte, vor allem jene der Deutschen Bank mit einem Kurssprung um mehr als 6 Prozent.

    Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks erholte sich um fast 4 Prozent von seinem zuletzt erreichten Dreiwochentief. Auch die Aktien der Commerzbank stiegen um 4,4 Prozent, während sich der hitzige Übernahmekampf mit der Unicredit weiter zuspitzt. Im erweiterten Finanzbereich schossen die Aktien des Finanzdienstleisters Hypoport im deutschen Nebenwertebarometer SDax um fast 8 Prozent hoch.

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    Die Bankenrally begründeten Marktteilnehmer mit neuem Konjunkturoptimismus, nachdem US-Präsident Donald Trump einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges in Aussicht gestellt hat. Ausdruck dessen waren auch die zuletzt anziehenden Kurse deutscher Staatsanleihen. Eine nachhaltige Einigung könnte die Inflationsgefahren dämpfen, hieß es./tih/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,52 % und einem Kurs von 96,46 auf Tradegate (12. Juni 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +3,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 54,51 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +12,16 %/+40,20 % bedeutet.





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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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