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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 12.06.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 12.06.26
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 12.06.26 (Stand 13:01 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Veolia Environment SA (-1,59 %) genz vorne. Gefolgt von RENK Group (-2,43 %), Wacker Chemie AG (-0,59 %), Vonovia SE (+2,44 %), Volkswagen AG Vz (+1,75 %).

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Veolia Environment SA
    Classic
    		DU045E 222,74 Tsd.
    RENK Group
    Classic
    		HT4KG6 157,42 Tsd.
    Wacker Chemie AG
    Classic
    		DQ5G6A 144,37 Tsd.
    Vonovia SE
    Classic
    		PK7VNA 115,93 Tsd.
    Volkswagen AG Vz
    Classic
    		PG6XYG 76,99 Tsd.




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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 12.06.26 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 12.06.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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