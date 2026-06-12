Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 12.06.26
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In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 12.06.26 (Stand 13:01 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Veolia Environment SA (-1,59 %) genz vorne. Gefolgt von RENK Group (-2,43 %), Wacker Chemie AG (-0,59 %), Vonovia SE (+2,44 %), Volkswagen AG Vz (+1,75 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Veolia Environment SA
|
Classic
|DU045E
|222,74 Tsd.
|RENK Group
|
Classic
|HT4KG6
|157,42 Tsd.
|Wacker Chemie AG
|
Classic
|DQ5G6A
|144,37 Tsd.
|Vonovia SE
|
Classic
|PK7VNA
|115,93 Tsd.
|Volkswagen AG Vz
|
Classic
|PG6XYG
|76,99 Tsd.
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