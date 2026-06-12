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Commerzbank Aktie heute im Plus (37,29€) - 12.06.2026
Am 12.06.2026 ist die Commerzbank Aktie, bisher, um +3,10 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.
Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.
Commerzbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.06.2026
Die Commerzbank Aktie notiert aktuell bei 37,29€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,10 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,12 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +0,14 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,29€, mit einem Plus von +3,10 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Commerzbank einen Gewinn von +16,71 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um +3,34 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,42 % gewonnen.
Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,34 %
|1 Monat
|+1,59 %
|3 Monate
|+16,71 %
|1 Jahr
|+31,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Commerzbank im Schatten der UniCredit-Übernahme. Die Diskussion fokussiert darauf, wie stark der Kurs von der Bid-Strategie beeinflusst wird, und ob die Commerzbank-Aktie im Verhältnis zur UniCredit eine klare Bewertungsrichtung zeigt. Technische Absicherungen (Put, Collar, Total Return Swaps) der Bieter erklären Risikopositionen; Fundamentals wie Cost-to-Income und politische Signale prägen die Bewertung. Kritik richtet sich gegen Strategie und Transparenz.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Zur Commerzbank Diskussion
Informationen zur Commerzbank Aktie
Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,04 Mrd. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,51 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +1,64 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +2,57 %. ING Group legt um +1,23 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +1,69 %.
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Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.