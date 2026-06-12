Commerzbank Aktie heute im Plus (37,29€) - 12.06.2026

Die Commerzbank Aktie notiert aktuell bei 37,29€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,10 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,12 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +0,14 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,29€, mit einem Plus von +3,10 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Commerzbank einen Gewinn von +16,71 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um +3,34 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,42 % gewonnen.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,34 % 1 Monat +1,59 % 3 Monate +16,71 % 1 Jahr +31,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Stand: 12.06.2026, 13:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Commerzbank im Schatten der UniCredit-Übernahme. Die Diskussion fokussiert darauf, wie stark der Kurs von der Bid-Strategie beeinflusst wird, und ob die Commerzbank-Aktie im Verhältnis zur UniCredit eine klare Bewertungsrichtung zeigt. Technische Absicherungen (Put, Collar, Total Return Swaps) der Bieter erklären Risikopositionen; Fundamentals wie Cost-to-Income und politische Signale prägen die Bewertung. Kritik richtet sich gegen Strategie und Transparenz.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,04 Mrd. € wert.

Aktien aus der Finanzbranche folgen am Freitag mit besonders kräftigem Zuwachs der breiten Marktrally. Hoffnung auf eine Friedenslösung im Iran-Krieg trieb den EuroStoxx auf ein Rekordhoch und hievte den Dax mit fast zwei Prozent ins Plus. Titel …

Wer in einem Testament nicht ausreichend berücksichtigt wird, hat in vielen Fällen Anspruch auf einen sogenannten Pflichtteil. Den gilt es jedoch, durchzusetzen. Wir zeigen, wie das geht.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,51 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +1,64 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +2,57 %. ING Group legt um +1,23 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +1,69 %.

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Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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