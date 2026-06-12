ThyssenKrupp Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 12.06.2026

Die ThyssenKrupp Aktie notiert aktuell bei 11,500€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,51 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,390 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ThyssenKrupp Aktie. Nach einem Plus von +5,86 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 11,500€, mit einem Plus von +3,51 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ThyssenKrupp Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +24,02 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -4,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,08 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +20,64 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,83 % 1 Monat +11,08 % 3 Monate +24,02 % 1 Jahr +74,66 %

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Stand: 12.06.2026, 13:30 Uhr

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,17 Mrd. € wert.

Mit Kundgebungen in Berlin und Völklingen machen Beschäftigte der Stahlindustrie Druck auf die Bundesregierung. Unter dem Motto "Stahl hat Zukunft - bei uns!" marschierten Stahlarbeiter vom Brandenburger Tor zum Bundeswirtschaftsministerium. Nach …

EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 12.06.2026 / 08:18 CET/CEST Dissemination of …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,79 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +3,42 %. voestalpine notiert im Plus, mit +2,70 %. ArcelorMittal legt um +1,31 % zu

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Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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