Amadeus FiRe Aktie crasht -6,84 % - 12.06.2026

Die Amadeus FiRe Aktie ist bisher um -6,84 % auf 21,100€ gefallen. Das sind -1,550 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,26 %, geht es heute bei der Amadeus FiRe Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Amadeus FiRe ist ein spezialisierter Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte, IT und Finance/Accounting. Kerngeschäft: Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management sowie Weiterbildung über Comcave. Starke Position im deutschen Nischenmarkt für qualifizierte Fachkräfte. Wichtige Wettbewerber: Hays, Randstad, Robert Half. USP: Spezialisierung, Kombination aus Personaldienstleistung und Weiterbildung.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Amadeus FiRe Verluste von -20,57 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um -6,65 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Amadeus FiRe um -51,05 % verloren.

Amadeus FiRe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,65 % 1 Monat -13,91 % 3 Monate -20,57 % 1 Jahr -73,15 %

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Stand: 12.06.2026, 13:32 Uhr

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 114,62 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Randstad notiert im Minus, mit -1,10 %.

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Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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