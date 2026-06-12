Roku Registered (A) Aktie steigt um +1,35 % - 12.06.2026

Die Roku Registered (A) Aktie konnte bisher um +1,35 % auf 104,78€ zulegen. Das sind +1,40 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Roku Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,05 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 104,78€, mit einem Plus von +1,35 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Roku Registered (A) ist ein führender Anbieter von Streaming-Plattformen, bekannt für seine benutzerfreundlichen Geräte und umfassenden Inhalte. Es konkurriert mit Amazon, Apple und Google, wobei es sich durch einfache Bedienung und Vielfalt abhebt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Roku Registered (A) einen Gewinn von +20,81 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Roku Registered (A) Aktie damit um -4,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,62 %. Im Jahr 2026 gab es für Roku Registered (A) bisher ein Plus von +12,01 %.

Roku Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,18 % 1 Monat -4,62 % 3 Monate +20,81 % 1 Jahr +51,35 %

Informationen zur Roku Registered (A) Aktie

Stand: 12.06.2026, 13:33 Uhr

Es gibt 131 Mio. Roku Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,75 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,22 %. Apple notiert im Plus, mit +0,55 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,52 %. Netflix legt um +0,56 % zu

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Ob die Roku Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roku Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.