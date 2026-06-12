ORANGE Aktie fällt auf 17,560€ - 12.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ORANGE Aktie. Mit einer Performance von -2,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,15 %, geht es heute bei der ORANGE Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Orange ist ein führender europäischer Telekomkonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV und IT-/Cloud-Services für Privat- und Geschäftskunden. Starke Position in Frankreich, Europa und ausgewählten Schwellenländern (v.a. Afrika). Hauptkonkurrenten: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica, Bouygues. USP: starke Marke, Konvergenzangebote, Glasfaserabdeckung und Präsenz in wachstumsstarken afrikanischen Märkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ORANGE-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,20 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ORANGE Aktie damit um +3,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ORANGE einen Anstieg von +29,46 %.

ORANGE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,30 % 1 Monat -0,58 % 3 Monate +6,20 % 1 Jahr +44,71 %

Informationen zur ORANGE Aktie

Stand: 12.06.2026, 13:33 Uhr

Es gibt 3 Mrd. ORANGE Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,71 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von ORANGE

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,21 %. Telefonica notiert im Minus, mit -1,88 %. Telecom Italia notiert im Plus, mit +0,39 %. Vodafone Group legt um +1,49 % zu

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Ob die ORANGE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ORANGE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.