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    Besonders beachtet!

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    ORANGE Aktie fällt auf 17,560€ - 12.06.2026

    Am 12.06.2026 ist die ORANGE Aktie, bisher, um -2,85 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ORANGE Aktie.

    Besonders beachtet! - ORANGE Aktie fällt auf 17,560€ - 12.06.2026
    Foto: Martin Colombet - Orange

    Orange ist ein führender europäischer Telekomkonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV und IT-/Cloud-Services für Privat- und Geschäftskunden. Starke Position in Frankreich, Europa und ausgewählten Schwellenländern (v.a. Afrika). Hauptkonkurrenten: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica, Bouygues. USP: starke Marke, Konvergenzangebote, Glasfaserabdeckung und Präsenz in wachstumsstarken afrikanischen Märkten.

    Wie hat sich die ORANGE-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ORANGE Aktie. Mit einer Performance von -2,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,15 %, geht es heute bei der ORANGE Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ORANGE-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,20 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ORANGE Aktie damit um +3,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ORANGE einen Anstieg von +29,46 %.

    ORANGE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,30 %
    1 Monat -0,58 %
    3 Monate +6,20 %
    1 Jahr +44,71 %
    Stand: 12.06.2026, 13:33 Uhr

    Informationen zur ORANGE Aktie

    Es gibt 3 Mrd. ORANGE Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,71 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 12.06. - ATX stark +2,40 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von ORANGE

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,21 %. Telefonica notiert im Minus, mit -1,88 %. Telecom Italia notiert im Plus, mit +0,39 %. Vodafone Group legt um +1,49 % zu

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    Ob die ORANGE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ORANGE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ORANGE

    -2,24 %
    +3,30 %
    -0,58 %
    +6,20 %
    +44,71 %
    +69,35 %
    +72,23 %
    +23,00 %
    -42,40 %
    ISIN:FR0000133308WKN:906849
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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