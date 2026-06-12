Neural Therapeutics gibt Ergebnisse der jährlichen und außerordentlichen Hauptversammlung, Ernennung des CFO bekannt und begrüßt positive Entwicklungen auf dem deutschen Cannabismarkt

Toronto, Ontario – 11. Juni 2026 / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; Frankfurt: HANF) („Neural“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse seiner jährlichen und außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 25. Mai 2026 (die „Versammlung“) bekanntzugeben, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre zum Erwerb der verbleibenden 69,25 % der Beteiligung an CWE European Holdings Inc. („CWE“), die sich noch nicht im Eigentum des Unternehmens befindet, durch eine Reihe von damit verbundenen Transaktionen, die im Strategic Investment and Option Agreement vom 28. Mai 2025, in der am 13. Februar 2026 und 25. März 2026 geänderten Fassung, zwischen Neural und CWE vorgesehen sind (die „Series B Transactions“). Weitere Einzelheiten zu den Series B Transactions finden sich im Management Information Circular des Unternehmens vom 15. April 2026 (das „Circular“).

Ergebnisse der jährlichen und außerordentlichen Hauptversammlung

Insgesamt wurden auf der Versammlung 44.787.887 Stammaktien abgestimmt, was 26,55 % der mit allen ausstehenden Stammaktien verbundenen Stimmen zum Stichtag 25. Mai 2026 entspricht. Im Einklang mit den Empfehlungen des Unternehmens stimmten die Aktionäre für alle auf der Versammlung behandelten Tagesordnungspunkte, wie sie im Management Information Circular des Unternehmens vom 15. April 2026 dargelegt sind, einschließlich:

- Festsetzung der Anzahl der Direktoren des Unternehmens vor Abschluss der Series B Transactions auf sechs (91,450 % dafür);

- Wahl von Ian Campbell (90,998 % dafür), John Durfy (90,998 % dafür), Colin McLelland (90,998 % dafür), Dr. Carlos Davidovich (90,987 % dafür), Eran Ovadya (90,982 % dafür) und Alex Storcheus (90,994 % dafür) zu Direktoren des Unternehmens;

- Festsetzung der Anzahl der nach Abschluss der Series B Transactions in den Board of Directors des Unternehmens zu wählenden Direktoren auf fünf (99,971 % dafür);

- Wahl von Ronnie Jaegermann (99,485 % dafür), Jörn J. Follmer (99,529 % dafür), Eran Ovadya (91,732 % dafür), Ian Campbell (91,741 % dafür) und Aaron Meckler (93,965 % dafür) zu Direktoren des Unternehmens nach Abschluss der Series B Transactions;

- Wiederbestellung von Kreston GTA LLP, Licensed Public Accountants, zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, wobei die Vergütung durch den Board of Directors festgelegt wird (97,703 % dafür);

- Zustimmung zur Änderung des Firmennamens des Unternehmens von „Neural Therapeutics Inc.“ in „Hanf.com Inc.“ oder einen anderen vom Board of Directors des Unternehmens festgelegten Namen, vorbehaltlich der Zustimmung zu den Series B Transactions (99,915 % dafür);

- Zustimmung zu einer Änderung der Satzung des Unternehmens zur Durchführung einer Konsolidierung aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens, vorbehaltlich der Zustimmung zu den Series B Transactions (99,900 % dafür);

- Ratifizierung des Restricted Share Unit Plan des Unternehmens (92,136 % dafür);

- Ratifizierung des Stock Option Plan des Unternehmens (99,922 % dafür); und

- Zustimmung zu den Series B Transactions (99,890 % dafür).

Zustimmung zu den Series B Transactions

Der Sonderbeschluss zur Genehmigung des Erwerbs der verbleibenden 69,25 % der Beteiligung an CWE European Holdings Inc., die sich noch nicht im Eigentum des Unternehmens befindet, durch eine Reihe von damit verbundenen Transaktionen, die im Strategic Investment and Option Agreement vom 28. Mai 2025, in der am 13. Februar 2026 und 25. März 2026 geänderten Fassung, zwischen Neural und CWE European Holdings Inc. vorgesehen sind (die „Series B Transactions“), wurde angenommen.

Der Beschluss, dessen vollständiger Wortlaut in Schedule „A“ des Management Information Circular von Neural vom 15. April 2026 enthalten ist und der den Erwerb der verbleibenden 69,25 % der Beteiligung an CWE European Holdings Inc. („CWE“) durch Neural genehmigt, wurde wie folgt angenommen:

Der Beschluss, dessen vollständiger Wortlaut in Schedule „A“ des Management Information Circular von Neural vom 15. April 2026 enthalten ist und der den Erwerb der verbleibenden 69,25 % der Beteiligung an CWE European Holdings Inc. („CWE“) durch Neural genehmigt, wurde wie folgt angenommen: Abstimmung Ergebnis der Abstimmung Dafür Dagegen Durch die Aktionäre Genehmigt 44.737.144 Aktien (99,922 %) 34.956 Aktien (0,078 %) Durch die Aktionäre, ausgenommen Stimmen, die für Zwecke der „minority approval“ gemäß MI 61-101 ausgeschlossen werden mussten Genehmigt 31.832.905 Aktien (99,890 %) 34.956 Aktien (0,110 %)

Der Abschluss der Series B Transactions steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf übliche Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen regulatorischen Genehmigungen, soweit anwendbar. Das Unternehmen erwartet, zu gegebener Zeit weitere Informationen zum Abschluss der Series B Transactions bekanntzugeben.

Weitere Einzelheiten zu den Series B Transactions sind im Information Circular des Unternehmens enthalten, das im Zusammenhang mit der Versammlung erstellt wurde und im SEDAR+-Profil des Unternehmens verfügbar ist.

Managementwechsel

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Omar Gonzalez mit Wirkung zum 8. Juni 2026 als Chief Financial Officer des Unternehmens zurückgetreten ist. Der Board of Directors des Unternehmens dankt Herrn Gonzalez für seine Dienste und Beiträge zum Unternehmen. Alex Storcheus, ein Direktor des Unternehmens, wurde mit Wirkung zum 8. Juni 2026 zum Chief Financial Officer ernannt. Herr Storcheus ist seit der Gründung des Unternehmens in beratender Funktion für das Unternehmen tätig und ist seit Dezember 2024 Direktor des Unternehmens.

Neural weist auf positive Dynamik im deutschen Cannabismarkt hin

Das Unternehmen nimmt die jüngsten öffentlichen Äußerungen des Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Prof. Dr. Hendrik Streeck, zur Kenntnis, die auf eine Unterstützung regional begrenzter Modellprojekte für den regulierten Verkauf von Cannabis unter wissenschaftlicher Begleitung hindeuten. Laut veröffentlichten Berichten erklärte Prof. Dr. Streeck, dass solche Modellprojekte politischen Entscheidungsträgern dabei helfen könnten, Verbraucherschutz, den illegalen Markt und umfassendere Fragen der öffentlichen Gesundheit im Rahmen des deutschen Cannabisgesetzes („CanG“) zu bewerten[1]. Das Management ist der Ansicht, dass diese Entwicklungen einen schrittweisen Fortschritt hin zur Etablierung eines stärker formalisierten langfristigen regulatorischen Rahmens für den regulierten Cannabisvertrieb in Deutschland darstellen könnten.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Zeitpunkt dieser Entwicklungen bemerkenswert ist, da Neural die vorgeschlagenen Series B Transactions mit CWE European Holdings Inc. nach Zustimmung der Aktionäre weiter vorantreibt, vorbehaltlich der Erfüllung der verbleibenden Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange und des Abschlusses der zuvor in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. März 2026 angekündigten Finanzierung. Leser werden aufgefordert, das Management Information Circular des Unternehmens vom 15. April 2026, einschließlich Schedule I – Information Concerning CWE, zu prüfen, das zusätzliche Informationen zum deutschen regulatorischen Umfeld, zu Marktbedingungen und zu anwendbaren Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem Geschäft und den Aktivitäten von CWE enthält.

Über Neural Therapeutics Inc.

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen im Bereich der ethnobotanischen Wirkstoffforschung mit Schwerpunkt auf der Entwicklung therapeutischer Arzneimittel für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Die innovative Arzneimittelentwicklungsstrategie des Unternehmens umfasst den Einsatz subhalluzinogener Dosen von Meskalinextrakt mit dem Ziel, Sicherheit und Skalierbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit aufrechtzuerhalten.

Am 26. Mai 2025 schloss Neural ein Strategic Investment and Option Agreement mit CWE European Holdings Inc., einem führenden CBD- und Hanfhändler in Deutschland, der unter der Marke Hanf.com tätig ist. Gemäß dieser Vereinbarung kann Neural im Rahmen einer mehrstufigen Transaktion bis zu 100 % von CWE erwerben. Die Transaktion soll die kommerzielle Präsenz von Neural in Europa ausbauen und gleichzeitig den Kernfokus des Unternehmens auf Wirkstoffforschung und Innovation im Bereich psychische Gesundheit bewahren.

Am 12. August 2025 schlossen Neural und CWE die erste Stufe der Transaktion ab, im Rahmen derer Neural eine Beteiligung von 30,75 % an CWE erwarb. Neural und CWE arbeiten weiterhin gemeinsam an den nachfolgenden Phasen der Transaktion, und Neural wird über wesentliche Entwicklungen informieren, sobald diese eintreten.

Für weitere Anfragen kontaktieren Sie bitte:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E: mlakmaaker@gmail.com

T: +1.647.289.6640

Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Series B Transactions; den geplanten Erwerb der verbleibenden 69,25 % der Beteiligung an CWE European Holdings Inc. („CWE“), die sich noch nicht im Eigentum von Neural Therapeutics Inc. („Neural“ oder das „Unternehmen“) befindet; den erwarteten Abschluss der Series B Transactions; den Erhalt erforderlicher regulatorischer Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange; die Erfüllung oder den Verzicht auf Abschlussbedingungen; den Abschluss der zuvor vom Unternehmen angekündigten Finanzierung; die geplante Änderung des Firmennamens des Unternehmens in „Hanf.com Inc.“ oder einen anderen vom Board of Directors festgelegten Namen; die geplante Konsolidierung der Stammaktien des Unternehmens; die Beziehung des Unternehmens zu CWE; die erwarteten strategischen Vorteile der Series B Transactions; die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; sowie die möglichen Auswirkungen von Entwicklungen im deutschen Cannabis-Regulierungsmarkt, einschließlich regional begrenzter Modellprojekte oder anderer Änderungen des regulatorischen Rahmens für Cannabis-, CBD- und Hanfprodukte in Deutschland.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements, einschließlich Annahmen in Bezug auf: den Abschluss der Series B Transactions zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen; den Erhalt aller erforderlichen regulatorischen und börsenrechtlichen Genehmigungen; die Erfüllung oder den Verzicht auf übliche Abschlussbedingungen; den Abschluss der zuvor angekündigten Finanzierung des Unternehmens; den fortlaufenden Geschäftsbetrieb von CWE; die strategische Begründung für die Beteiligung von Neural an CWE; die erwarteten Vorteile der Beziehung von Neural zu CWE; die Fähigkeit des Unternehmens und von CWE, ihre jeweiligen Geschäftspläne umzusetzen; sowie das aktuelle und zukünftige regulatorische Umfeld für Cannabis-, CBD- und Hanfprodukte in Deutschland.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem: das Risiko, dass die Series B Transactions nicht wie derzeit vorgeschlagen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden; Verzögerungen beim Erhalt oder das Ausbleiben erforderlicher regulatorischer oder börsenrechtlicher Genehmigungen; die Nichterfüllung oder der fehlende Verzicht auf Abschlussbedingungen; das Ausbleiben des Abschlusses der zuvor angekündigten Finanzierung des Unternehmens; Änderungen des Geschäfts, der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage oder der Aussichten von CWE; Änderungen anwendbarer Gesetze, Vorschriften oder regulatorischer Richtlinien in Deutschland oder anderswo; Unsicherheiten hinsichtlich Zeitpunkt, Umfang oder Umsetzung von Cannabis-Modellprojekten oder anderen regulatorischen Entwicklungen in Deutschland; Risiken im Zusammenhang mit der Cannabis-, CBD- und Hanfindustrie; Finanzierungs- und Kapitalmarktrisiken; Integrations- und Umsetzungsrisiken; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und marktbezogene Bedingungen; sowie die weiteren Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Leser werden darauf hingewiesen, zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen beizumessen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung abgegeben, und Neural ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, außer soweit dies nach anwendbarem Recht erforderlich ist.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider, wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert, übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

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Die Neural Therapeutics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -34,78 % und einem Kurs von 0,008EUR auf Frankfurt (12. Juni 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.