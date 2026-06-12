Letzter Castor-Transport aus UK startet Richtung Brokdorf

BROKDORF (dpa-AFX) - Der letzte Transport mit radioaktiven Abfällen aus der Aufarbeitungsanlage Sellafield in Großbritannien ist auf dem Weg Richtung Deutschland. Wie ein Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) mitteilte, stach das Schiff mit den verbliebenen Castor-Behältern am Mittwochabend in See. Zuvor berichtete der NDR darüber.

Die Behälter sollen in den kommenden Tagen das stillgelegte Kernkraftwerk Brokdorf im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein erreichen. Dort soll der Müll zwischengelagert werden, bis es einen Ort für die Endlagerung von hochradioaktivem Müll in Deutschland gibt. In welchem Hafen das Schiff anlegt, ist nicht bekannt.