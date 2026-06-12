Börsen Update Europa - 12.06. - ATX stark +2,55 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:45) bei 32.100,56 PKT und steigt um +0,02 %. Top-Werte: flatexDEGIRO +5,35 %, TUI +5,30 %, Fraport +4,54 % Flop-Werte: HENSOLDT -3,80 %, Nemetschek -3,44 %, TKMS -3,18 %

Der DAX bewegt sich bei 24.586,43 PKT und fällt um -0,10 %. Top-Werte: Heidelberg Materials +2,66 %, Daimler Truck Holding +2,52 %, Vonovia +2,38 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,96 %, RWE -2,59 %, Scout24 -2,26 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:45) bei 3.957,50 PKT und fällt um -0,86 %.

Top-Werte: freenet +0,81 %, Ottobock +0,79 %, SILTRONIC AG +0,50 %

Flop-Werte: HENSOLDT -3,80 %, Nemetschek -3,44 %, ATOSS Software -3,30 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:43) bei 6.160,36 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +5,34 %, SAFRAN +3,29 %, BNP Paribas (A) +3,08 %

Flop-Werte: ENI -2,99 %, Rheinmetall -2,96 %, Infineon Technologies -2,04 %

Der ATX bewegt sich bei 6.237,85 PKT und steigt um +2,55 %.

Top-Werte: DO & CO +6,07 %, Wienerberger +4,58 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,34 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -2,95 %, Oesterreichische Post -1,33 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,71 %

Der SMI steht bei 13.711,93 PKT und verliert bisher -0,09 %.

Top-Werte: Sika +3,55 %, CIE Financiere Richemont +1,69 %, Geberit +1,65 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,39 %, ABB -1,78 %, Swisscom -1,74 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.346,01 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Accor +4,11 %, Renault +3,47 %, SAFRAN +3,29 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -4,75 %, ORANGE -2,48 %, ENGIE -2,05 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 3.119,53 PKT und steigt um +1,89 %.

Top-Werte: Getinge (B) +2,09 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +2,01 %, Sandvik +1,90 %

Flop-Werte: ABB -1,78 %, Tele2 (B) -0,90 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,90 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.100,00 PKT und steigt um +2,01 %.

Top-Werte: Public Power +2,23 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,93 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,77 %

Flop-Werte: Viohalco -2,74 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,47 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,48 %