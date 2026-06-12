flatexDEGIRO Aktie weiter aufwärts - +5,35 % - 12.06.2026

Die flatexDEGIRO Aktie notiert aktuell bei 36,45€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,35 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,85 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der flatexDEGIRO Aktie. Nach einem Plus von +4,85 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 36,45€, mit einem Plus von +5,35 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von flatexDEGIRO über einen Zuwachs von +6,63 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von flatexDEGIRO -3,98 % verloren.

Während flatexDEGIRO heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,02 %. Damit gehört flatexDEGIRO heute zu den auffälligeren Werten.

flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,72 % 1 Monat +19,69 % 3 Monate +6,63 % 1 Jahr +47,47 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Stand: 12.06.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,00 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Charles Schwab und Co.

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,12 %. Charles Schwab notiert im Plus, mit +1,20 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Plus, mit +1,10 %. ING Group legt um +0,90 % zu

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Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.