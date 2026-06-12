Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin vor dem Wochenende: Kurs über 63.600 USD – Rallye? - 12.06.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,20 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 63.887,05USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,01 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,11 %, Solana SOL/USD änderte sich um 0,00 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +3,89 %, ETH/USD um +5,57 %, SOL/USD um +7,06 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +3,57 %.
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