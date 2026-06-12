EU-Kommission will Landwirten mehr Vorschüsse für Dünger ermöglichen

Bestimmte nicht abgerufene Gelder aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU sollen dem Vorschlag zufolge darüber hinaus schnell zur Unterstützung in der Krise eingesetzt werden können. Damit Änderungen in Kraft treten, müssen das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten zustimmen.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission will, dass Landwirten wegen gestiegener Düngemittelkosten mehr EU-Geld vorgestreckt wird. Die Brüsseler Behörde schlägt vor, dass Mitgliedstaaten ihnen in diesem Jahr früher einen höheren Vorschuss zahlen können. Die EU-Staaten sollen zudem Pläne für Direktzahlungen im kommenden Jahr anpassen können.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Theoretisch bis zu 1,5 Milliarden Euro denkbar



Die Kommission hatte diese Woche bereits vorgeschlagen, gut 500 Millionen Euro einzusetzen, um Landwirte beim Kauf von Düngemitteln zu unterstützen. Die Mitgliedstaaten könnten die Summe nach Angaben der EU-Kommission um bis zu 200 Prozent aus nationalen Mitteln aufstocken. So könnten theoretisch bis zu 1,5 Milliarden Euro zusammenkommen.

Die EU-Kommission hatte im Mai ein Unterstützungspaket für betroffene Landwirte angekündigt und einen mittelfristigen Plan zur Düngemittel-Versorgung vorgelegt. Insbesondere der Preis für Stickstoffdünger ist stark von Erdgas abhängig und angesichts des Kriegs im Nahen Osten und der Sperrung der Straße von Hormus gestiegen.

Zölle ausgesetzt



Damit Landwirte günstiger an bestimmte importierte Düngemittel kommen, wurden zudem bereits bis Ende Mai 2027 die Standardzölle auf Einfuhren mehrerer wichtiger Stickstoffdüngemittel und Vorprodukte für deren Herstellung ausgesetzt. Nach Angaben der Europäischen Kommission können mit der Maßnahme rund 60 Millionen Euro an Einfuhrzöllen gespart werden./wea/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 13,49 auf Tradegate (12. Juni 2026, 13:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -7,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,52 %. Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,41 Mrd.. K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -25,71 %/-3,42 % bedeutet.



