EU-Kommission will Landwirten mehr Vorschüsse für Dünger ermöglichen
- Kommission will Landwirten höhere Vorauszahlungen
- Bis zu 1,5 Milliarden Euro durch EU und Staaten
- Zollaussetzung bis 2027 spart rund 60 Millionen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission will, dass Landwirten wegen gestiegener Düngemittelkosten mehr EU-Geld vorgestreckt wird. Die Brüsseler Behörde schlägt vor, dass Mitgliedstaaten ihnen in diesem Jahr früher einen höheren Vorschuss zahlen können. Die EU-Staaten sollen zudem Pläne für Direktzahlungen im kommenden Jahr anpassen können.
Bestimmte nicht abgerufene Gelder aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU sollen dem Vorschlag zufolge darüber hinaus schnell zur Unterstützung in der Krise eingesetzt werden können. Damit Änderungen in Kraft treten, müssen das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten zustimmen.
Theoretisch bis zu 1,5 Milliarden Euro denkbar
Die Kommission hatte diese Woche bereits vorgeschlagen, gut 500 Millionen Euro einzusetzen, um Landwirte beim Kauf von Düngemitteln zu unterstützen. Die Mitgliedstaaten könnten die Summe nach Angaben der EU-Kommission um bis zu 200 Prozent aus nationalen Mitteln aufstocken. So könnten theoretisch bis zu 1,5 Milliarden Euro zusammenkommen.
Die EU-Kommission hatte im Mai ein Unterstützungspaket für betroffene Landwirte angekündigt und einen mittelfristigen Plan zur Düngemittel-Versorgung vorgelegt. Insbesondere der Preis für Stickstoffdünger ist stark von Erdgas abhängig und angesichts des Kriegs im Nahen Osten und der Sperrung der Straße von Hormus gestiegen.
Zölle ausgesetzt
Damit Landwirte günstiger an bestimmte importierte Düngemittel kommen, wurden zudem bereits bis Ende Mai 2027 die Standardzölle auf Einfuhren mehrerer wichtiger Stickstoffdüngemittel und Vorprodukte für deren Herstellung ausgesetzt. Nach Angaben der Europäischen Kommission können mit der Maßnahme rund 60 Millionen Euro an Einfuhrzöllen gespart werden./wea/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 13,49 auf Tradegate (12. Juni 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
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Warum diese Bemerkungen? Bleibt der Aktienkurs unverändert, zahlt das Unternehmen den Nennwert und einen geringen Kuponzins aus. Steigt der Aktienkurs deutlich, wird einfach das Aktienkapital erhöht. K+S AG macht nie etwas richtig; entweder zahlen sie zu hohe Zinsen oder der Kalipreis ist zu niedrig, und die Einleitungsgenehmigung für die Werra kann widerrufen werden. Wenn Trump weiterhin mit dem Iran herumspielt, werden die Leerverkäufer wirklich in einer prekären Lage sein, unabhängig davon, was kompetente Banken wie die Deutsche Bank und andere amerikanische Amateure denken.
So halten wir mal fest. Zuerst kauft man teuer eigene Aktien zurück >16 Euro.
mal ein Zukauf
Ad-hoc | 2 Juni 2026 13:39
K+S Aktiengesellschaft: K+S erwirbt das polnische und deutsche Salzgeschäft von Qemetica (EBITDA 2025: knapp 50 Mio. EUR); Kaufpreis erfolgsabhängig zwischen 350 und 380 Mio. EUR (Multiple: ~7-fach)