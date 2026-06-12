MAX Power kündigt außerordentliche Hauptversammlung und den Abschluss der Ausübung von Optionsscheinen mit einem Gesamterlös von 3,75 Millionen Dollar an

Genesis erklärt: Der Vorteil der „Salzbarriere“ und die Nähe zum Absatzmarkt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Regina, SK – 12. Juni 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass Big Energy, ein verbundenes Unternehmen der in Vietnam ansässigen Bitexco, die Ausübung seiner 8.333.333 Aktienkaufoptionen abgeschlossen hat, wodurch Max Power ein Gesamterlös von 3,75 Millionen Dollar zufließt. Durch diese vorzeitige Ausübung der Optionsscheine erhöht sich die Gesamtbeteiligung von Big Energy an MAX Power auf 24.999.999 Stammaktien, was 14,5 % der derzeit ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens entspricht.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die vorzeitige Ausübung dieser Optionsscheine durch Big Energy, da dies unterstreicht, wie sehr sie mit unserer Vision übereinstimmen, unmittelbar auf unseren Explorationserfolgen aufzubauen und den Lawson-Komplex zur weltweit ersten großtechnischen kommerziellen Entdeckung von natürlichem Wasserstoff zu machen. Wie wir gerade auf der Global Energy Show 2026 in Calgary gesehen haben, nimmt das Interesse an unserer Saskatchewan-Geschichte und der globalen Bewegung für natürlichen Wasserstoff weiter zu. Wir erwarten mit Spannung einen intensiven Nachrichtenfluss zum Abschluss des ersten Halbjahres 2026 und einen äußerst aktiven Sommer.“

Mit der Ausübung der Optionsscheine durch Big Energy hat MAX Power nun zum 12. Juni 2026 172.284.657 Aktien im Umlauf. Herr Eric Sprott hält über 2176423 Ontario Ltd. indirekt 30.984.979 Stammaktien und übt die Kontrolle über diese aus; dies entspricht nun 17,98 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (auf unverwässerter Basis). Big Energy mit einem Anteil von 14,5 % und REV Exploration (TSXV: REVX) mit 6 Millionen Stammaktien bzw. einem Anteil von 3,5 % sind die nächstgrößten Aktionäre. Von den derzeit 40.146.840 ausstehenden Optionsscheinen hält Herr Sprott indirekt 24.638.548 Millionen Optionsscheine bzw. 61,37 % der Gesamtzahl oder übt die Kontrolle darüber aus.

Außerordentliche Hauptversammlung für den 20. August angesetzt

MAX Power wird am 20. August 2026 um 10:00 Uhr (Pacific Time) in der 2 Research Drive, Regina, Saskatchewan, ab, um die Ernennung einer Kontrollperson des Unternehmens zu prüfen und, falls dies für ratsam erachtet wird, zu genehmigen, wie in dem im Zusammenhang mit der Versammlung erstellten Informationsrundschreiben der Geschäftsführung (das „Rundschreiben“) näher beschrieben.

Zweck der Versammlung

Auf der Versammlung werden die nicht betroffenen Aktionäre gebeten, einen ordentlichen Beschluss (den „Beschluss zur Kontrollperson“) zu prüfen und, falls dies für ratsam erachtet wird, zu genehmigen, um die Ernennung von Herrn Eric Sprott zur Kontrollperson des Unternehmens zu billigen. Herr Sprott hat über 2176423 Ontario Ltd. seit dem Sommer 2026 an Privatplatzierungen von MAX Power teilgenommen, zuletzt am 28. Mai 2026, als er 12.500.000 Einheiten erwarb, bestehend aus einer Stammaktie am Kapital der Gesellschaft zu einem Preis von 2,00 $ pro Aktie und einem Stammaktienkaufwarrant.

Jeder Optionsschein aus dieser Privatplatzierung im Wert von 25 Millionen Dollar berechtigt Herrn Sprott zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 2,75 Dollar pro Aktie bis zwei Jahre nach dem Ausgabedatum.

Zum Datum dieser Pressemitteilung übt Herr Sprott die Kontrolle oder Weisungsbefugnis über insgesamt 30.984.979 Stammaktien von MAX Power aus. Würde er alle seine ausstehenden Optionsscheine ausüben, würde er auf teilweise verwässerter Basis die Kontrolle oder Weisungsbefugnis über insgesamt 55.623.527 Stammaktien ausüben. Gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) könnte die Ausübung der Optionsscheine von Herrn Sprott als eine Transaktion angesehen werden, die die Kontrolle über das Unternehmen wesentlich beeinflussen würde, und als solche bemüht sich das Unternehmen um die Zustimmung der unabhängigen Aktionäre zur Ernennung von Herrn Sprott als kontrollierende Person.

Herr Sprott hat eine Verpflichtungserklärung unterzeichnet, keine seiner ausstehenden Optionsscheine auszuüben, wenn eine solche Ausübung dazu führen würde, dass sein Anteil auf über 19,9 % steigt, ohne zuvor die Zustimmung der unabhängigen Aktionäre einzuholen. Obwohl der Anteil von Herrn Sprott derzeit die 20-Prozent-Schwelle nicht überschreitet, strebt das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre auf vorausschauender Basis an, um eine künftige Beteiligung von Herrn Sprott zu erleichtern, die dazu führen könnte, dass er eine kontrollierende Person wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass Herr Sprott seinen Anteil an der Gesellschaft erhöhen wird.

Der Verwaltungsrat hat die vorgeschlagene Transaktion gründlich geprüft und ist der Ansicht, dass die Investition von Herrn Sprott und seine fortgesetzte Beteiligung an der Gesellschaft im besten Interesse der Aktionäre liegen. Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, FÜR den Beschluss zur Kontrollperson zu stimmen.

Informationen zur Abstimmung und zur Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die zum Geschäftsschluss am 29. Juni 2026 (dem „Stichtag“) im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, eine Einladung zur Versammlung zu erhalten und dort abzustimmen. Das Unternehmen fordert die Aktionäre auf, vor der Hauptversammlung unter Verwendung des mit dem Rundschreiben bereitgestellten Vollmachts- oder Stimmrechtsformulars abzustimmen und ihre Stimmen bis spätestens Dienstag, den 18. August 2026, um 10:00 Uhr (Pacific Time), dem Stichtag für die Einreichung von Vollmachten vor der Hauptversammlung, einzureichen.

Das Rundschreiben und die zugehörigen Unterlagen zur Versammlung werden den Aktionären per Post zugestellt und sind auf der Website des Unternehmens unter MaxPowerMining.com sowie auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer Stimmrechte benötigen, können sich unter der Nummer 1-866-600-5869 oder per E-Mail an tsxtis@tmx.com an die TSX Trust Company wenden.

Abbildung 1: Bohrungen beim Lawson-Projekt, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Genesis erklärt: Der Vorteil der „Salzbarriere“ und die Nähe zum Markt

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Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der außerordentlichen Hauptversammlung, der erwarteten Abstimmung über den Beschluss zur Kontrollperson, der möglichen Ernennung von Eric Sprott zur Kontrollperson des Unternehmens, der Ausübung von Optionsscheinen durch Herrn Sprott sowie der Zukunftspläne des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für angemessen hält, einschließlich Annahmen bezüglich der Zustimmung der Aktionäre zum Beschluss über die Kontrollperson, der Erfüllung der Bedingungen für die Abhaltung der Versammlung und der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem das Risiko, dass der Beschluss zur Kontrollperson nicht genehmigt wird, dass Herr Sprott seine Optionsscheine nicht ausübt, Änderungen der Marktbedingungen sowie Risiken, die allgemein mit Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten verbunden sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und MAX Power übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit betreffen, sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.caverfügbar.

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Die Max Power Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 1,342EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

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