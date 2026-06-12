Wolftank-Adisa Holding: Aufsichtsrat 2026 mit Top-Experten gestärkt
Die Hauptversammlung 2026 markiert einen wichtigen Meilenstein für die Wolftank Group: Weichen für Wachstum, Kapitalmarktstrategie und neue Governance-Strukturen wurden gestellt.
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- Die ordentliche Hauptversammlung am 12.06.2026 nahm alle Tagesordnungspunkte an; Präsentation des Jahresergebnisses 2025, Vorstandsvorschlag, den ausgewiesenen Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen, wurde angenommen; Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet.
- Vorstellung der Wachstumsstrategie "GreenLead 2030" mit Zielvorgaben: 250 Mio. Euro Umsatz und eine EBITDA-Marge von 12 %.
- Satzungsänderung: Die Höchstzahl der Aufsichtsratsmitglieder wurde von fünf auf sechs erhöht.
- Marcel Maschmeyer wurde erstmalig in den Aufsichtsrat gewählt; er ist Vorstand der Paladin Langfrist KGaA und Geschäftsführer der Paladin Invest GmbH.
- Paladin hat sein Engagement deutlich ausgeweitet und zählt zu den größten Aktionären; Maschmeyer soll seine Kapitalmarkt- und Börsenexpertise in die Wachstums- und Kapitalmarktstrategie der Wolftank Group einbringen.
- Crowe LHP GmbH wurde als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für 2026 bestellt; außerdem wurde der Vorstand ermächtigt, eigene Aktien bis zum 12.12.2028 zurückzukaufen (max. 10 % des Grundkapitals inkl. bereits gehaltener eigener Aktien).
Der Kurs von Wolftank-Adisa Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,13 %
im Plus.
+1,13 %
+7,64 %
-8,45 %
+3,26 %
-39,18 %
-67,23 %
-83,96 %
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