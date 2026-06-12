Silberpreis
Silberpreis stürzt ab -1,27 % auf 66,54 USD
Verkaufsdruck bei Silber: Kurs sinkt deutlich auf 66,54 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,74 %
|1 Monat
|-22,58 %
|3 Monate
|-22,20 %
|1 Jahr
|+83,93 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 24,25153USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 66,54USD ein Wert von 2.743,87USD geworden – ein Gewinn von +174,39 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Silber-Sentiment. In den letzten 14 Tagen stieg der Kurs ca. +9–10% von ca. 61,5 USD auf ca. 67,5 USD. Technisch liegt der SMA200 bei ca. 67,26 USD; der Kurs notiert knapp darunter bzw. am Widerstand. Unterstützungen um 64,10 USD; ein Bruch kann die Abwärtsdynamik verstärken. Geopolitische News (Iran) beeinflussen die Stimmung; positives News-Potenzial vorhanden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|331,90EUR
|+0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|117,14EUR
|+0,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|237,36EUR
|-0,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|344,14EUR
|-0,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|89,00EUR
|-0,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|541,25EUR
|-0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|349,02EUR
|+0,39 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,68EUR
|-0,03 %
|Long
|1
|0,00
|117,00EUR
|+0,10 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,542EUR
|-0,07 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.