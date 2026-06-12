Silberpreis stürzt ab -1,27 % auf 66,54 USD

-1,27 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,74 % 1 Monat -22,58 % 3 Monate -22,20 % 1 Jahr +83,93 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 66,54. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 24,25153USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 66,54USD ein Wert von 2.743,87USD geworden – ein Gewinn von +174,39 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Silber-Sentiment. In den letzten 14 Tagen stieg der Kurs ca. +9–10% von ca. 61,5 USD auf ca. 67,5 USD. Technisch liegt der SMA200 bei ca. 67,26 USD; der Kurs notiert knapp darunter bzw. am Widerstand. Unterstützungen um 64,10 USD; ein Bruch kann die Abwärtsdynamik verstärken. Geopolitische News (Iran) beeinflussen die Stimmung; positives News-Potenzial vorhanden.