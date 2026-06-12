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    Silberpreis

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    Silberpreis stürzt ab -1,27 % auf 66,54 USD

    Verkaufsdruck bei Silber: Kurs sinkt deutlich auf 66,54 USD.

    Silberpreis - Silberpreis stürzt ab -1,27 % auf 66,54 USD
    Foto: adobe.stock.com
    Mit einem Minus von -1,27 % notiert Silber bei 66,54USD. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,74 %
    1 Monat -22,58 %
    3 Monate -22,20 %
    1 Jahr +83,93 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 24,25153USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 66,54USD ein Wert von 2.743,87USD geworden – ein Gewinn von +174,39 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Silber-Sentiment. In den letzten 14 Tagen stieg der Kurs ca. +9–10% von ca. 61,5 USD auf ca. 67,5 USD. Technisch liegt der SMA200 bei ca. 67,26 USD; der Kurs notiert knapp darunter bzw. am Widerstand. Unterstützungen um 64,10 USD; ein Bruch kann die Abwärtsdynamik verstärken. Geopolitische News (Iran) beeinflussen die Stimmung; positives News-Potenzial vorhanden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

    ETCs auf Silber

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 331,90EUR +0,20 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 117,14EUR +0,52 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 237,36EUR -0,08 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 344,14EUR -0,31 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 89,00EUR -0,51 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 541,25EUR -0,68 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 349,02EUR +0,39 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 70,68EUR -0,03 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 117,00EUR +0,10 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 8,542EUR -0,07 %

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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