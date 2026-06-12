Rock Tech Lithium-Aktien werden in Deutschland an der Xetra gehandelt

Toronto, ON, June 12, 2025 – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (the "Company" or "Rock Tech") freut sich, die Aufnahme des Handels mit Rock-Tech-Aktien auf Xetra, dem elektronischen Handelssystem der Deutschen Börse AG in Deutschland (WKN: A1XF0V, ISIN: CA77273P02017, Tickersymbol: RCK) bekannt zu geben. Die mwb Wertpapierhandelsbank AG wird als designierter Sponsor ab sofort den Handel mit den Aktien von Rock Tech übernehmen und damit zu einer erhöhten Liquidität und einem höheren Umsatz beitragen.

Stärkung der Präsenz auf den globalen Kapitalmärkten durch die Kombination aus der Notierung in Kanada und dem geplanten Handel an der NASDAQ

Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech, erklärte: „Der Handel auf Xetra ist ein wichtiger Schritt, um unsere Präsenz auf den globalen Kapitalmärkten zu stärken und unsere Reichweite bei institutionellen Anlegern zu vergrößern. Zusammen mit unserer Notierung in Kanada und der geplanten Notierung an der NASDAQ stärkt dieser Schritt unser Profil auf beiden Seiten des Atlantiks und unterstützt unsere Strategie, die Zusammenarbeit mit institutionellen Anlegern auszubauen. Durch den Beitritt zur anerkanntesten und effizientesten Plattform für deutsche und europäische Investoren, über die sie Zugang zu unseren Aktien erhalten, erwarten wir, unsere institutionelle Investorenbasis zu erweitern, die Liquidität zu verbessern und eine transparentere Preisbildung zum Nutzen aller Aktionäre zu fördern.“

Zwar waren die Aktien von Rock Tech für deutsche Privatanleger bereits über Handelsplätze wie Tradegate und Frankfurt erhältlich, doch erkennt Rock Tech Xetra als die primäre elektronische Handelsplattform der Deutschen Börse und als Referenzmarkt an, der von den meisten deutschen institutionellen Anlegern genutzt wird. Folglich erweitert eine Notierung an Xetra die potenzielle Anlegerbasis von Rock Tech, indem sie Rock Tech einem breiteren Spektrum institutioneller Anleger zugänglich macht, die in der Regel auf den Handel an regulierten und hochliquiden Börsen beschränkt sind.