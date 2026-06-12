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    ROUNDUP

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    Deutsches Heer will schnell mehr Drohnen einsetzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnen tiefer in Heerestrukturen effektiver integrieren
    • Panzerbrigade 45 trainiert in Litauen mit 350 Drohnen
    • Brigade soll bis 2027 auf 4800 Soldaten wachsen
    ROUNDUP - Deutsches Heer will schnell mehr Drohnen einsetzen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PABRADE (dpa-AFX) - Das deutsche Heer will schnell mehr Drohnen und unbemannte Waffensysteme einsetzen. Für die Landstreitkräfte der Bundeswehr habe das Zusammenspiel von Panzertruppen und Einheiten, die Drohnen steuern, "höchste Bedeutung", sagte der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, beim Besuch der Militärübung "Freedom Shield 2026" in Litauen.

    Die im vergangenen Jahr in Dienst gestellte deutsche Panzerbrigade 45 trainiert bei der Militärübung erstmals das Gefecht auf litauischem Boden und hat auch 350 Drohnen dabei. Dem Inspekteur wurden dabei Gefechtsstände und Konzeptionen für den Drohneneinsatz vorgestellt.

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    Übung an der Ostflanke der Nato

    Ihn habe überzeugt, wie im Gefechtsstand der Drohneneinsatz gesteuert wurde, sagte Freuding. Er fügte an: "Ich glaube, wir haben im ganzen Spektrum noch viel Luft nach oben." Es müssten unbemannte Systeme in der Truppe integriert werden "mehr und mehr, tiefer und tiefer, auf allen Ebenen".

    Für die Übung an der Ostflanke der Nato wurden rund 2.900 Soldaten - darunter 2.300 aus Deutschland - und rund 800 Fahrzeuge aus acht Nato-Staaten auf dem Truppenübungsplatz Pabrade zusammengezogen, der etwa 20 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt ist.

    Brigade mit 4.800 Soldaten bis 2027

    Die Panzerbrigade in Litauen wurde von der Bundesregierung als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Russland zugesagt. Sie soll bis 2027 mit einer Gesamtstärke von 4.800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern als Kampfverband voll einsatzfähig sein. Bislang sind rund 1.800 Angehörige in Litauen stationiert.

    "Diese Übung hat eine große Bedeutung für die Abschreckung an der Ostflanke", sagte Freuding. Es sei die erste eigenständige Übung der Panzerbrigade mit dem Beinamen Litauen. Das zeige, "dass wir nicht nur PowerPoint-Präsentationen zur Abschreckung nutzen, sondern dass real hier eine Brigade im Aufwuchs ist".

    General verweist auf die Aufrüstung Russlands

    Freuding bezeichnete die sicherheitspolitische Lage auf Nachfrage als "angespannt". "Wir kennen alle die Fähigkeiten, die Russland kontinuierlich ausbaut, trotz der enormen Verluste, die Russland im Krieg gegen die Ukraine erleidet", sagte er.

    Freuding verwies auch darauf, dass Russland seine Streitkräfte auf 1,5 Millionen Soldaten in der aktiven Truppe aufstocken wolle. Experten sagten, so Freuding, Russland werde das Ziel in diesem Jahr erreichen. Nordische Nato-Partner hätten zudem erklärt, Russland baue Mobilisierungsstützpunkte und militärische Strukturen insgesamt aus. Freuding: "Insofern nehmen wir die Sicherheitslage sehr, sehr ernst."

    Nato-Partner sind stärker im Baltikum präsent

    Deutschland und die Niederlande haben entschieden, gemeinsam das Engagement in Baltikum zu verstärken und in Estland ein neues taktisches Hauptquartier der Nato zu leiten. Das Deutsch-Niederländische Korps soll Mitte des Jahres diese neue Rolle übernehmen. Das zusätzliche Hauptquartier für die Region stärkt nach Angaben der Verteidigungsministerien beider Länder den Zusammenhalt der Nato und unterstützt die Abschreckung gegenüber Russland.

    Das mehr als 30 Jahre alte Korps soll die Führung der Nato-Truppenteile sowie der nationalen Elemente der Landstreitkräfte übernehmen, die in Estland und Lettland stationiert sind. Es wird den Angaben zufolge verantwortlich für die Leitung von Übungen sowie im Ernstfall für die Verteidigung der Ostflanke. Bisher ist dafür das Nato-Hauptquartier in Polen zuständig. Die Einrichtung und Leitung eines Hauptquartiers für die baltischen Staaten war seit dem Nato-Gipfel 2023 im Gespräch./cn/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 179,4 auf Tradegate (12. Juni 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,52 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +34,48 %/+76,50 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall: Diskussionen über die aktuelle Kursschwäche und Bewertungsfragen trotz großer Auftragsbücher; Skepsis, dass Auftragsvolumen allein den Kurs trägt; Debatten, ob Drohnen die Panzer‑Nachfrage ersetzen oder ergänzen; Erwähnung von Joint Ventures (OHB/Airbus, ERC) und Drohnenprojekten als mögliche fundamentale Wachstumstreiber; Kritik an staatsgetriebenen Großaufträgen und deren Wirkung auf Innovation und Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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