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    tonies Registered (A) Aktie legt weiter zu - +4,74 % - 12.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die tonies Registered (A) Aktie bisher um +4,74 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der tonies Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - tonies Registered (A) Aktie legt weiter zu - +4,74 % - 12.06.2026
    Foto: 916319805

    Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

    Wie hat sich die tonies Registered (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die tonies Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,74 % auf 11,490. Damit gewinnt die Aktie +0,520  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der tonies Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,62 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 11,490, mit einem Plus von +4,74 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei tonies Registered (A) einen Gewinn von +8,14 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um +7,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,34 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von tonies Registered (A) +5,16 % gewonnen.

    Während tonies Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,48 %. Damit gehört tonies Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    tonies Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,14 %
    1 Monat +14,34 %
    3 Monate +8,14 %
    1 Jahr +75,18 %
    Stand: 12.06.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    tonies Registered (A)

    +4,55 %
    +7,24 %
    +15,83 %
    +8,24 %
    +73,33 %
    +122,63 %
    +12,69 %
    +17,50 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W
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